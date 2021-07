Skydrift Infinity: Die waghalsigen Flugrennen starten Ende Juli

Fliege Rennen mit Flugzeugen und schlage deine Gegner, indem du die Drift-Mechanik und Power-Ups nutzt.

Vintage, Modern, Fantasy: 16 Flugzeuge mit jeweils vier verschiedenen Lackierungen sorgen dafür, dass jeder sein neues Lieblingsflugzeug findet.

Sechs Power-Ups! Schnappe dir bis zu zwei verschiedene Fähigkeiten für das Arsenal deines Flugzeugs und sammle dann Upgrades, um die Stärke der vorhandenen Fähigkeiten zu erhöhen. Strategie wird zum Schlüssel, wenn du entscheiden musst, welche Fähigkeiten du behältst, welche du aufrüstest und welche du in Boost-Energie umwandelst.

Atemberaubende Grafik: Fliege durch malerische Schauplätze wie Canyons, Tundra oder tropische Inseln, die mit wunderschönen, lebendigen Farben gestaltet sind.

8-Spieler-Multiplayer: Tritt online gegen deine Freunde in schnellen und packenden Gefechten an.

5 aufregende Spielmodi: Der Power Race-Modus ist ein Hochgeschwindigkeitsrennen, gepaart mit Power-Ups; der Speed Race Modus, in dem die Spieler den Kurs durch Ringziele navigieren, die die Geschwindigkeit des Flugzeugs erhöhen, und der Survivor-Modus, in dem die Piloten gegen die Countdown-Uhr und gegeneinander antreten. Und obendrein gibt es Deathmatch und Team Deathmatch!

Splitscreen-Modus für lokalen Multiplayer

Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC) Screenshot - Skydrift Infinity (PC)

Am 29. Juli 2021 wollen Digital Reality und HandyGames die Flugaction Skydrift Infinity für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man die luftigen Wettrennen bereits auf die Wunschliste setzen im Microsoft Store sogar schon mit Rabatt (13,49 Euro statt 14,99 Euro) vorbestellen. Der Vorgänger (zum Test ) erschien 2011 für PlayStation 3, Xbox 360 und PC. In der Spielbeschreibung heißt es: "Skydrift Infinity ist ein actiongeladenes Arcade-Spiel, mit Fokus auf einem rasanten und spielerischen Flugerlebnis alleine oder mit anderen.In verschiedenen Spielmodi kannst du an Deathmatches und bewaffneten Rennen sowie anderen Wettbewerben teilnehmen, wobei du moderne Flugzeuge verwendest, die maximal aufgemotzt und bis an die Zähne mit extremer Bewaffnung ausgestattet sind. Dein Ziel ist einfach: Wenn du sie nicht überholen kannst, schieß sie ab!Spiele alleine, mit deinen Freunden, oder trete gegen fremde Online-Herausforderer an! Zur Entspannung erkundest du exotische Inseln, den Schauplatz der Rennen und die Arenamodi. Befreie dich von der 2-Dimensionalität, die andere Rennspiele einschränkt! Deine Möglichkeiten sind nur durch deine Vorstellungskraft begrenzt!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer