Surgeon Simulator 2: Access All Areas: Albernes Gemetzel startet im September auf Steam und Xbox

Die Bossa Studios sind bei weitem nicht so harmlos, wie der unverfängliche Name andeutet: Der Entwickler aus London hat just bekanntgegeben, dass das als Simulation getarnte Party-Gemetzel Surgeon Simulator 2: Access All Areas am 2. September 2021 auf Steam, im Windows Store und im Xbox Store erscheinen wird.Die unterstützten Plattformen des aufgebohrten Titels umfassen also den PC, Xbox One sowie Xbox Series X."Diese brandneue Version des erfolgreichen physikbasierten Chirurgie-Simulators beinhaltet alle Updates und Erweiterungen des letzten Jahres. Dazu gehören eine größere Auswahl an benutzergenerierten Maps, Optimierungen und überarbeitete Charaktermodelle für das Bossa Labs Medical Facility Team - das heißt, Bob, Milo, Penny, Kamal und Heather sehen besser aus als je zuvor!Zusätzlich zur Vier-Spieler-Story-Kampagne kehrt auch der beliebte Wettbewerbsmodus zurück, in dem bis zu vier Spieler gegeneinander antreten und unglaublich ungenaue Operationen mit eigenartigen und nicht immer medizinisch korrekten Ergebnissen durchführen.(...)Surgeon Simulator 2: Access All Areas ist für die Xbox Series X|S-Konsolen optimiert und bietet den Spielern 4k-Grafik und 60 FPS. Der Titel unterstützt Xbox Smart Delivery. Den Spielern steht also immer die beste Version zur Verfügung, die ihre Konsole wiedergeben kann.Surgeon Simulator 2: Access All Areas kann ab sofort auch bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Exklusive kosmetische In-Game-Items, darunter ein von 'I Am Fish' inspirierter Schüsselkopf, werden für alle Spieler freigeschaltet, sobald die Meilensteine der Wunschliste erreicht werden."