Surgeon Simulator 2: Access All Areas: Bonus-Spiele für Käufer auf Steam

Die Bossa Studios haben ein Angebot für alle Spieler auf Steam bekanntgegeben. Jeder, der Surgeon Simulator 2: Access All Areas zum Verkaufsstart auf seinen Wunschzettel setzt und kauft, erhält (kostenlosen) Zugang zu folgenden Spielen von Bossa Studios: Surgeon Simulator, I Am Bread, Deep Dungeons of Doom und Purrfect date."Dieses zeitlich begrenzte Angebot gilt für alle Steam-Spieler, die Surgeon Simulator 2: Access All Areas während des Release-Zeitraums kaufen. Nachdem Kauf erscheinen die Titel automatisch in der Steam-Bibliothek. Das Angebot läuft zwei Wochen ab Launch.""Diese brandneue Version des erfolgreichen physikbasierten Chirurgie-Simulators beinhaltet alle Updates und Erweiterungen des letzten Jahres. Dazu gehören eine größere Auswahl an benutzergenerierten Maps, Optimierungen und überarbeitete Charaktermodelle für das Bossa Labs Medical Facility Team - das heißt, Bob, Milo, Penny, Kamal und Heather sehen besser aus als je zuvor! "Surgeon Simulator 2: Access All Areas wird am 2. September 2021 über Steam und den Windows Store veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: XboxAnkündigung