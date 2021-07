Moss: Book 2: Ein neues (PS)VR-Abenteuer für Quill

Im Rahmen von Sonys Präsentation State of Play hat Polyarc eine Fortsetzung zum zauberhaften VR-Abenteuer Moss angekündigt: In Moss: Book 2 gibt es ein Wiedersehen mit der tierischen Heldin Quill, die es dieses Mal in eine verhexte Burg des Arkanen verschlägt. Die Handlung schließt direkt an die Ereignisse aus dem ersten Teil an, in dem die clevere Kampf-Maus ihren Onkel Argus retten musste. Jetzt wird sie selbst von einem geflügelten Tyrannen und dessen Schergen gejagt, die Leid und Zerstörung über die Welt bringen wollen. Doch Quill hat bereits einen Plan, wie man die gnadenlose Herrschaft der Arkanen beenden kann... Um ihn in die Tat umzusetzen, braucht es jedoch Mut, Kampfgeist und Köpfchen."Wir waren überwältigt von der Resonanz der Fans auf die Moss-Geschichte. Die Spieler haben eine außergewöhnliche Bindung zu Quill aufgebaut. Unzählige E-Mails, Tweets, Streams und Fan-Art-Postings gaben uns das Gefühl, etwas Besonderes geschaffen zu haben", freut sich Josh Stiksma, Principal Software Engineer und Design Director bei Polyarc. "Seitdem haben wir unser Herzblut in Book II gesteckt, um sicher zu gehen, dass es eine würdige Fortsetzung von Quills Reise ist und wir hoffen, dass Fans auf der ganzen Welt bereit sind, sich Quill im nächsten Kapitel ihrer Geschichte anzuschließen."Moss: Book 2 wurde bisher nur für PSVR angekündigt. Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht. Der Vorgänger erschien ebenfalls zeitexklusiv für das VR-Headset von Sony, wurde später aber noch für andere VR-Plattformen umgesetzt.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer