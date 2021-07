Heart of the Woods: Märchenhafte Visual Novel für Switch erschienen

Screenshot - Heart of the Woods (Switch) Screenshot - Heart of the Woods (Switch) Screenshot - Heart of the Woods (Switch) Screenshot - Heart of the Woods (Switch)

Am 8. Juni 2021 haben Élan Studio und Sekai Project die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Visual Novel Heart of the Woods auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 16,99 Euro. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im August folgen. Auf Steam und itch.io kann außerdem eine kostenlose Demo ausprobiert werden.Die Macher beschreiben Heart of the Woods als modernes Märchen mit Feen, Magie, Schurken, Romantik und fragwürdigen moralischen Entscheidungen. Es sei ein Liebesbrief an die Geschichten, mit denen man aufgewachsen sei und die man gern selbst erlebt hätte. Der Umfang soll ca. 130.000 Wörter betragen und verschiedene Enden umfassen. Die Spielsprache ist Englisch.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer