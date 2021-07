Songs for a Hero: Als Definitive Edition für PC und Switch erhältlich

Screenshot - Songs for a Hero (Switch) Screenshot - Songs for a Hero (Switch) Screenshot - Songs for a Hero (Switch) Screenshot - Songs for a Hero (Switch) Screenshot - Songs for a Hero (Switch) Screenshot - Songs for a Hero (Switch)

Am 6. bzw. 8. Juli 2021 haben Dumativa Game Studio und Castro Brothers ihren 2D-Plattformer Songs for a Hero als Definitive Edition für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "äußerst positiv" ausfallen, kostet 13,29 Euro. Im eShop werden hingegen 17,99 Euro fällig.Die Definitive Edition des klassischen Jump'n'Runs aus Brasilien, in dem sich der Held mit einem dynamischen Soundtrack humorvoll durch die Levels singt, umfasst neben dem bereits 2020 erschienenen Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte: Songs for the Dead DLC, Samba for a Hero DLC, Songs for a Hero: Epilogue DLC und zwei Skin-Packs.Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Trailer