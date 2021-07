FIFA 22: Erscheint Anfang Oktober; Next-Generationen-Neuerungen u.a. Animationen via Machine Learning

IM ANGRIFF: Im Angriff können die Spieler nun bis zu sechsmal mehr Entscheidungen pro Sekunde treffen, sodass sie sich ihres Umfelds noch bewusster sind, im Aufbau klügere Läufe starten können und mit mehr Tempo auf freie Bälle reagieren können.

IN DER ABWEHR: Dank der überarbeiteten Defensiv-KI agieren die Teams nun noch stärker als echte taktische Einheit. Sie bewahren in der Bewegung über den Platz ihre Formation und decken auftretende Lücken geschickt ab.

Screenshot - FIFA 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - FIFA 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - FIFA 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - FIFA 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

EA Sports hat FIFA 22 offiziell angekündigt. Das Fußballspiel wird am 1. Oktober 2021 für PC (Origin, Steam), PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Käufer der Ultimate Edition dürfen ab dem 27. September 2021 loslegen ( Vorbesteller-Website ).Nur Käufer der Ultimate Edition erhalten ein Upgrade des Spiels von PS4 auf PS5 bzw. von Xbox One auf Xbox Series X/S. Lediglich die Umsetzungen für PlayStation 5, Stadia und Xbox Series X/S werden die "Next-Generation-Features" bieten. Die Versionen für PC, PS4 und Xbox One sind also abgespeckt.Letztes aktuelles Video: TrailerFolgende Neuerungen bzw. Next-Generation-Features" hebt der Publisher hervor:"HOCH-ENTWICKELTES 11-GEGEN-11-CAPTURINGXsens-Anzüge ermöglichen erstmals das Motion-Capturing von 22 mit voller Intensität spielenden Profis. Das Ergebnis ist eine nie dagewesene Menge an hochkarätigen realen Bewegungsdaten, die die Grundlage der Bewegungen von Spielern und Mannschaften in FIFA 22 sind.MACHINE LEARNINGEin bahnbrechender eigener Machine-Learning-Algorithmus lernt aus mehr als 8,7 Millionen Frames mit hochentwickeltem Spiel-Capturing und schreibt dann in Echtzeit neue Animationen. Das sorgt für organischen Fußball-Realismus in den unterschiedlichsten Interaktionen auf dem Rasen.AUTHENTISCHE BEWEGUNGEN DES GESAMTEN TEAMSZu jeder Ballberührung, jedem Zweikampf, jedem Sprint und jedem Duell wurden von den Xsens-Anzügen erstmals zu allen 22 Spielern Daten als Grundlage für mehr als 4.000 neue Animationen in FIFA 22 erfasst, die die fußballerische Intensität, die Reaktionsschnelligkeit und die Körperlichkeit jedes Spielers steigern.TAKTISCHE K.I.Die Power der Next-Gen-Konsolen ermöglicht allen Spielern noch größere Intelligenz. Jeder einzelne Spieler erhält die Fähigkeit, die offensiven und defensiven Formationen und Bewegungen noch besser zu verstehen. Das sorgt für ungeahnten taktischen Realismus.ML-FLOWDer ML-Flow-Machine-Learning-Algorithmus lernt aus mehr als 8,7 Millionen Frames mit hochentwickeltem 11-gegen-11-Capturing und schreibt in Echtzeit neue Animationen. So können die Spieler ihre Schritte und ihre Schrittfrequenz bei der Bewegung zum Ball noch besser anpassen und den Ball noch präziser annehmen oder schießen.KINETIC AIR BATTLESDie optimierte Zwei-Spieler-Interaktionstechnologie stimmt die Spieler-Animationen aufeinander ab. Das sorgt für noch größeren Realismus und noch größere Reaktionsschnelligkeit bei Duellen um den Ball. Erlebe, wie Verteidiger und Stürmer um den Ball kämpfen, wie sie zerren, stoßen und schubsen und wie sie sich bei Flanken und Befreiungsschlägen (...)COMPOSED BALL CONTROLLängere Doppelkontakt-Animationen sorgen für noch natürlichere und nahtlosere Ballkontrolle als je zuvor. Nimm Bälle aus der Luft noch technischer an, sei beim Annehmen von Bällen am Boden noch agiler, setze beim Abschirmen noch mehr Power ein und treibe das Spiel in FIFA 22 auf neuartige Weise nach vorne.PLAYER HUMANIZATIONDas hochentwickelte 11-VS-11-Capturing ermöglicht neue Spieler-Animationen abseits des Balls und Hintergrundverhaltensweisen, die die Charaktere auf dem Rasen zum Leben erwecken. Erlebe, wie deine Gegner reden, zeigen und einander aktionsbedingte Anweisungen geben, und freue dich auf überarbeitete Bewegungen und spürbare Hektik (...)"