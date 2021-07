FIFA 22: Video: Überblick über die Neuerungen

PC: 59,99 Euro

PS4, Xbox One und Stadia: 69,99 Euro (ohne Next-Gen-Upgrade für PS4 und Xbox One)

PS5 und Xbox Series X/S: 79,99 Euro

Switch: keine Preisangabe (wahrscheinlich 49,99 Euro wie bei FIFA 21: Legacy Edition)

PC: 79,99 Euro

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia: 99,99 Euro (mit Next-Gen-Upgrade von PS4 -> PS5 und Xbox One -> Xbox Series X/S)

EA Sports hat gestern das "Gameplay" von FIFA 22 ab 39,99€ bei vorbestellen ) in einem halbstündigen Video näher vorgestellt - und dabei überraschend wenig "Gameplay" gezeigt. Hauptsächlich die Features der Next-Generation-Versionen (PS5, Stadia und Xbox Series X/S) wurden präsentiert, darunter hauptsächlich die neuen Animationssysteme, die flüssigeren Bewegungsabläufe der Fußballspieler und die taktische Computerintelligenz.00:00 - Intro03:52 - HyperMotion Technology08:20 - Full Team Authentic Motion10:30 - Tactical A.I.13:18 - Kinectic Air Battles14:23 - Composed Ball Control17:25 - Player Humanization20:57 - Goalkeeper Rewrite22:56 - True Ball Physics24:18 - Explosive Sprint25:34 - Powered by FeedbackDas Fußballspiel wird am 1. Oktober 2021 für PC (Origin, Steam), PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Käufer der Ultimate Edition dürfen ab dem 27. September 2021 loslegen.Nur Käufer der Ultimate Edition erhalten ein Upgrade des Spiels von PS4 auf PS5 bzw. von Xbox One auf Xbox Series X/S. Lediglich die Umsetzungen für PlayStation 5, Stadia und Xbox Series X/S werden die "Next-Generation-Features" bieten. Die Versionen für PC, PS4 und Xbox One sind also abgespeckt.Die FIFA 22 Legacy Edition für Switch enthält keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr, sondern lediglich die neuesten Trikots und Kader-Updates.Preise der Standard Edition (1. Oktober 2021)Preise der Ultimate Edition (27. September 2021)Letztes aktuelles Video: Trailer