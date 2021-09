FIFA 22: Der Soundtrack umfasst 122 Songs aus 27 Nationen

Electronic Arts hat den Soundtrack von FIFA 22 ab 39,99€ bei vorbestellen ) vorgestellt, der die globale Natur des Spiels repräsentieren soll. Insgesamt sind 122 Songs aus 27 Nationen enthalten. Es soll der bislang umfangreichste Soundtrack der FIFA-Reihe sein. Die deutsche Künstlerin badmómzjay ist mit ihrem Titel "Tu' nicht so" dabei."Es ist eine Ehre für mich mit meinem Song ein Teil des Videospiels zu sein, welches jährlich viele Leute fasziniert. Das alle Gamer jetzt meinen Song hören, während sie FIFA 22 spielen, macht mich sehr glücklich und stolz. Das ist eine sehr große Sache für mich und mein ganzes Team. Ein Traum wurde wahr in meinem jungen Alter", freut sich die Newcomerin aus Berlin. Außerdem finden sich Tracks der internationalen Superstars Swedish House Mafia und des französischen Produzenten und Performers DJ Snake, der mit einem neuen Song im Spiel debütiert, in dem Spiel.EA Sports: "Der diesjährige Menu Soundtrack bietet 52 neue Tracks - eine genreübergreifende Sammlung frecher und mitreißender Rhythmen von Künstlern wie Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES und vielen mehr. EA SPORTS FIFA 22 präsentiert außerdem Musik von einigen der heißesten Newcomer der Welt wie dem New Yorker Sänger Casper Caan, den australischen Alt-Rockern Bloodmoon, dem brasilianischen Vokalphänomen CAIO PRADO und der Londoner Soulsängerin Hope Tala. Der VOLTA Soundtrack versprüht einen düsteren Underground-Vibe, der die Straße verkörpert. Die 70 Songs bieten eine Mischung aus Hip-Hop, Grime, Elektronik und weiteren Musikrichtungen, darunter Tracks des britischen Drill-Rappers Headie One, des Hip-Hop-Duos EARTHGANG aus Atlanta und des britischen Singer/Songwriters John Newman. Das Spiel enthält außerdem exklusive neue FUT-Kits, die von Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA und DJ Snake entworfen wurden."FIFA 22 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint weltweit am 1. Oktober 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Die FIFA 22 Legacy Edition erscheint für Nintendo Switch. Lediglich die Umsetzungen für PlayStation 5, Stadia und Xbox Series X/S werden die "Next-Generation-Features" bieten. Die Versionen für PC, PS4 und Xbox One sind also vergleichsweise abgespeckt.