FIFA 22: Gratis-Wochenende auf Steam

Wenn ihr schon immer mit dem Fußballspiel FIFA 22 ( ab 29,00€ bei kaufen ) geliebäugelt habt, euch aber bisher nicht zum Kauf durchringen konntet, solltet ihr euch an diesem Wochenende lieber nichts mehr vornehmen. Denn ihr habt derzeit die Gelegenheit, völlig unverbindlich in das Spielgeschehen reinzuschnuppern.EA Sports hat den Startschuss für ein Gratis-Event bei Steam gegeben. Dort könnt ihr euch aktuell FIFA 22 kostenlos herunterladen und ohne inhaltliche Einschränkungen nach Herzenslust ausprobieren. Wenn ihr euch beispielsweise den Ultimate-Team-Modus näher anschauen wollt – kein Problem. Auch die Pro Clubs oder VOLTA Football stehen im Rahmen der Trial-Aktion zur Verfügung. Allzu viel Zeit dürft ihr euch damit allerdings nicht lassen, denn am 21. Februar 2022 ist die ganze Sache auch schon wieder vorbei – also am kommenden Montag.Solltet ihr euch nach oder während der Aktion übrigens dazu entscheiden, die Vollversion von FIFA 22 zu kaufen, könnt ihr von einem zünftigen Rabatt profitieren. Bis zum 23. Februar kostet die Standard-Edition lediglich 19,79 Euro, was einem Nachlass in Höhe von 67 Prozent entspricht. Die Ultimate-Launch-Edition mit zahlreichen Extras gibt es ebenfalls 67 Prozent günstiger.Letztes aktuelles Video: Trailer