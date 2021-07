Bai Qu: Hundreds of Melodies: Konsolenadaptionen des emotionalen Anime-Abenteuers erschienen

Story mit 8 bis 12 Stunden Spielzeit.

Mehrere Routen und Enden.

Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, die unterschiedlichen Enden haben eine unterschiedliche Bedeutung.

Zarte und realistische Hintergrundbilder, im Feld aufgenommene Hintergrundgeräusche.

Über 20 wunderbare Hintergrundsongs aus verschiedenen Musikgenres.

Eine außergewöhnliche Story über die Liebe und Fürsorge im ganz gewöhnlichen Alltag.

Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC) Screenshot - Bai Qu: Hundreds of Melodies (PC)

Am 9. Juli 2021 haben Magenta Factory, ZiX Solutions und Ratalaika Games die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Visual Novel Bai Qu: Hundreds of Melodies auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Microsoft Store und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro), im PlayStation Store hingegen nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Während er seinen kranken Vater besucht, begegnet der Student Wei Qiuwu einem Mädchen, das Konzertina spielt. Auch, wenn es anfangs unwahrscheinlich wirkt, werden Wei Qiuwu und die Musikerin Li Jiayun gute Freunde. Mehr noch, sie werden zu unverzichtbaren Melodien im Leben des anderen. Bis Wei Qiuwu eines Tages erfährt, welche grausame Wahrheit hinter dem Deckblatt des Märchenbuchs liegt..."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 PS5 One XBS Switch