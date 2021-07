Gelly Break Deluxe: Neuauflage des kooperativen Hüpfabenteuers im Anmarsch

Eine spannende Story rund um die Rettung der Gellies

Spaßiger Couch-Koop Platformer im 3D Comic Look

16 einzigartige Level in sechs liebevoll gestalteten Welten

Sechs herausfordernde Bossfights

Singleplayer-Kampagne und lokaler Koop-Modus für zwei Spieler

Achievements

Hoher Wiederspielwert durch alternative Wege und wechselnde Mitspieler

Remote Play via Steam

Kostenfreies Update auf Gelly Break Deluxe für Besitzer von Gelly Break

Mit Gelly Break Deluxe wollen die Berliner Entwickler ByteRockers' Games am 12. August 2021 eine erweiterte Neuauflage ihres kooperativen 3D-Plattformers Gelly Break für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis soll 19,99 Euro betragen, wobei Besitzer des Switch-Originals ein kostenloses Update erhalten. Auf Steam kann man die Koop-Hüpferei bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle der beiden Gellies Gel und Lee und müssen die bunte Comic-Welt vor dem gemeinen Evil Blob retten. Doch nur mit vereinten Kräften können die Spieler in Gelly Break Deluxe erfolgreich sein. Als Team meistern sie anspruchsvolle Sprungpassagen, bekämpfen die Schergen des Evil Blob und besiegen mächtige Bossgegner. Das Chaos ist also vorprogrammiert!Insgesamt 16 spaßige Level in sechs verschiedenen Welten, die vom Inneren eines Vulkans bis hoch über die Wolken reichen, warten in Gelly Break Deluxe auf die Spieler. Neben der Singleplayer-Kampagne entfaltet der Platformer im Comic-Look sein volles Potential im lokalen Koop-Modus: Kommunikation und das richtige Timing sind dabei der Schlüssel zum Erfolg – und das ist gar nicht so einfach und dafür umso lustiger! Der Weg zum Ziel ist dabei nicht immer linear, Spieler haben mehrere mögliche Wege und können auch bereits gespielte Level neu erkunden, um sich einer weiteren Herausforderung zu stellen und alle Achievements abzuräumen. In jedem Level müssen Gel und Lee außerdem ihre gefangenen Gelly-Freunde befreien und schalten so neue Herausforderungen und Level frei.Bereits 2018 erschien der Titel unter dem Namen Gelly Break in deutlich kleinerem Umfang exklusiv für Nintendo Switch. Drei Jahre nach der Erstveröffentlichung erfüllte sich das Team von ByteRockers‘ Games einen Herzenswunsch, holte sich die Rechte an der IP zurück und veröffentlicht Gelly Break Deluxe nun in Eigenregie für alle Konsolen mit all den Features und Inhalten, die damals nicht umgesetzt werden konnten."Als Key Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer