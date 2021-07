Legend of Homebody: Das virtuelle Home-Office verlässt den Early Access

Screenshot - Legend of Homebody (PC) Screenshot - Legend of Homebody (PC) Screenshot - Legend of Homebody (PC) Screenshot - Legend of Homebody (PC) Screenshot - Legend of Homebody (PC)

Am 9. Juli 2021 hat CrazyPrince sein Home-Office-Spiel Legend of Homebody für PC veröffentlicht und den Early Access nach zweieinhalb Jahren offiziell beendet. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 15. Juli ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,74 Euro statt 4,99 Euro). Darüber hinaus steht auch eine kostenlose Demo zum Download bereit.In Legend of Homebody schlüpft man in die Rolle eines Stubenhockers, der von Zuhause aus lernt und arbeitet bzw. Geld zu verdienen versucht. Das Spiel sei von eigenen Erfahrungen inspiriert, man solle es aber nicht zu ernst nehmen. Es gehe darum, Fähigkeiten zu verbessern, den Unterhalt zu sichern und verschiedene Spielenden zu erreichen.Letztes aktuelles Video: Trailer