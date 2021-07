Company of Heroes 3: Für PC angekündigt; Pre-Alpha-Version kann bis zum 3. August getestet werden

Sega und Relic Entertainment haben Company of Heroes 3 für PC angekündigt. Das Strategiespiel soll 2022 erscheinen. Diejenigen, die das Spiel schon jetzt ausprobieren wollen, können bis zum 3. August eine Pre-Alpha-Preview-Version ausprobieren. Hierzu muss man einen Relic-Account erstellen und sein Steam-Profil mit diesem Account verbinden ( zur Website bzw. Steam )."Spieler, die dem CoH-Development-Programm von Relic beitreten, das von Games2Gether betrieben wird, können einen frühen Einblick in die Kampagnenerfahrung bekommen. Die Anmeldung ist kostenlos und gibt den Spielern exklusive Einblicke in die Entwicklung des Spiels sowie ein Mitspracherecht bei dessen Entwicklung. Wer heute sein Steam-Konto verknüpft, haben bis zum 3. August um 4:00 Uhr Zugriff auf die Pre-Alpha Vorschaufassung.""Wir freuen uns sehr darauf, dass die Spieler und Spielerinnen Company of Heroes 3 bereits in der Pre-Alpha-Phase erleben können und wir ihr wertvolles Feedback erhalten", sagt Justin Dowdeswell, General Manager bei Relic Entertainment. "Wir entwickeln das Spiel nun schon seit Jahren gemeinsam mit einigen unserer fantastischen Community-Mitglieder, und sie waren maßgeblich daran beteiligt, uns bei jedem Schritt des Entwicklungsprozesses konsistentes und aussagekräftiges Feedback zu geben. Wir sind dazu bereit, mit unseren Fans auf der ganzen Welt über unser CoH-Entwicklungsprogramm - das durch die großartige Games2Gether-Plattform von Amplitude Studios ermöglicht wird - massiv zu erweitern."Company of Heroes 3 soll sich stärker am Spielgefühl des ersten Teils der Reihe orientieren. Kriegsschauplatz ist der Mittelmeerraum (WW2). Neben den taktischen Echtzeit-Strategie-Schlachten (neu Pause-Funktion für Solo-Partien) wird es eine Sandbox-Kampagne geben, in der man Einheiten im Runden-Modus über die Weltkarte schickt, Nachschublinien aufbaut und die gegnerische Fraktion bekämpft. Trifft eine Kompanie auf einen Gegner, werden die gewohnten Echtzeit-Schlachten ausgelöst. Mehr Details zu Company of Heroes 3 findet ihr auch in unserer Vorschau