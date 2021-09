Company of Heroes 3: Erstes Entwickler-Tagebuch und die "CoH-Dev-Community"

Sega und Relic Entertainment haben das erste Video-Tagebuch rund um Company of Heroes 3 veröffentlicht. Das Video gibt einen Einblick in den CoH-Entwicklungsprozess und stellt auch das "Community Council" näher vor. Neben den Entwicklern kommen in dem Dev-Diary auch einige Community-Mitglieder zu Wort, die während der Realisierung des Projekts eng mit Relic zusammengearbeitet haben und schon lange vor der Ankündigung des Spiels für Rückmeldungen sorgten.Darüber hinaus gibt es die "CoH-Dev-Community" als kommunikative Schnittstelle zwischen den Spielern und den Entwicklern ( zur Website ). Sega: "Die CoH-Dev-Community ist seit der ersten Ankündigung des Spiels im Juli 2021 bereits erheblich gewachsen. Derzeit sind 200.000 Spieler und Spielerinnen angemeldet, um die Zukunft des Spiels aktiv mitzugestalten. Company of Heroes 3 hat über CoH-Dev bereits aussagekräftige Rückmeldungen erhalten, und die treue Community wird bis zum Tag der Veröffentlichung des Spiels ihre Meinung äußern können. Spieler können sich hier immer noch für CoH-Development, das von Games2Gether betrieben wird, anmelden. Die Anmeldung ist kostenlos und bietet den Spielern exklusive Einblicke in die Entwicklung des Spiels, Zugang zu frühen Gameplay-Slices und ein Mitspracherecht bei der Entwicklung des Spiels."Company of Heroes 3 soll 2022 für PC erscheinen. Im Rahmen des SEGA Discovery Sale werden außerdem CoH und CoH2 bis zum 30. September 2021 mit Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: Developer Diary 1