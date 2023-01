Company of Heroes 3: Heute startet die kostenlose Multiplayer-Beta

Company of Heroes 3: So nehmt ihr an der Beta teil

Was enthält die Beta?

Wenige Wochen vor Release lässt Relic Games Company of Heroes 3 vom Band – zumnindest ein bisschen. Denn bereits heute startet die Multiplayer-Beta des Strategiespiels.An der kann jeder teilnehmen, der Interesse an Company of Heroes 3 hegt. Eine Vorbestellung wie bei manch anderen Spielen ist nicht notwendig, stattdessen wird lediglich ein aktives Steam-Konto vorausgesetzt. Der gesamte Test findet nämlich über Valves Plattform statt.Um Zugang zur Beta zu erhalten, müsst ihr nur die Produktseite von Company of Heroes 3 bei Steam aufrufen. Dort findet ihr unterhalb der beiden Vorbestell-Angebote derzeit die Info "Am Spieltest von Company of Heroes 3 Playtest teilnehmen". Klickt hier auf den grünen Button "Zugriff anfordern" und euer Interesse wird hinterlegt.Keine Sorge: Laut dem Entwickler müsst ihr nicht darauf hoffen, ausgewählt zu werden. Stattdessen wird der Download für alle registrierten Spieler freigeschaltet, sobald dieser zur Verfügung steht. Wer sich nach Start der Beta noch anmeldet, erhält umgehend die Downloadmöglichkeit.Genaue Infos zum Umfang der Beta gibt es bisher nicht. Bekannt ist aber, dass der Testlauf lediglich den Mehrspieler-Modus von Company of Heroes 3 umfasst – die Singleplayer-Kampagne bleibt der Vollversion vorenthalten.Allerdings müsst ihr in der Beta nicht zwingend gegen andere Spieler antreten. Im Skirmish-Modus könnt ihr auch KI-Gegner anwählen und in diesen Matches schauen, ob euch die spielerischen Komponenten von Company of Heroes 3 überzeugen.Wir selbst konnten uns im Juli 2022 zuletzt einen Eindruck vom Strategiespiel verschaffen. Was uns damals gefallen und weniger gefallen hat, verraten wir euch in unserer Vorschau zu Company of Heroes 3 Letztes aktuelles Video: Entwicklertagebuch Art Authenticity