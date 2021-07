Reverie Knights Tactics: Kostenloser Prolog des Taktik-Rollenspiels veröffentlicht

Schöne handgezeichnete Welt: Mehrschichtige Kunstwerke von der Bleistiftskizze bis zu voll realisierten Illustrationen.

Entscheide über die Story: Triff während deiner Quests verschiedene Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Geschichte und die Reaktionen der anderen Charaktere haben.

Anpassung der Charaktere: Passe die Leistungsattribute, Fertigkeiten und das Zubehör der Charaktere an, um ihre Fähigkeiten zu verbessern!

Herstellung von Gegenständen: Sammle mächtige Gegenstände, während du die Welt erkundest, und kombiniere sie, um immer neue Objekte zu entdecken.

Erkundung: Reise über eine weitläufige Karte, schalte geheime Quests frei, löse Rätsel und erkunde verschiedene Szenarien und gefährliche Dungeons!

Bis zu vier Heldencharaktere: Übernimm die Kontrolle von vier verschiedenen Helden, jeder mit unterschiedlichen speziellen Fertigkeiten, die dir verschiedene Kampfstrategien ermöglichen.

Kampfphasen: Reagiere auf die Taktik deiner Gegner und plane für jede Runde die perfekte Strategie voraus.

Interaktive Kampfszenarien: Manipuliere Teile der Kampfumgebungen und nutze die verschiedenen Effekte zu deinem Vorteil!

Vielfältige Kampfraster: In jeder Schlacht erwartet dich ein anderes isometrisches Raster, wodurch jede Schlacht zu einem einzigartigen Erlebnis wird.

Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC) Screenshot - Reverie Knights Tactics (PC)

Mit Reverie Knights Tactics: Prologue haben 40 Giants Entertainment und 1C Entertainment einen kostenlosen Prolog zu Reverie Knights Tactics auf Steam veröffentlicht . Das isometrische Taktik-Rollenspiel soll im Herbst 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Reverie Knights Tactics ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG mit strategischen Kämpfen auf isometrischen Rastern, in dem jede Entscheidung die Geschichte verändern und Einfluss auf die Charaktere haben kann.Begib dich auf die Suche nach Lennorien, die verloren geglaubte elfische Stadt, um deine Lieben zu retten, und bekämpfe die Goblins, die Angst und Schrecken auf dem Kontinent verbreiten! Führe deine Gruppe von Helden an, von denen jeder über unterschiedliche Spezialfertigkeiten verfügt, die dir verschiedene Kampfstrategien ermöglichen, um deine Feinde zu besiegen. Erlebe ein episches Abenteuer im Stil eines visuellen Romans in einer Fantasiewelt mit tiefgründiger Karten- und Szenario-Erkundung! Stelle aus deinen gesammelten Schätzen neue Gegenstände und Accessoires her und nutze ihre Vorteile jedes Mal, wenn du deine Charaktere konfigurierst."Als Key Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer