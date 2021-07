Super Dungeon Maker: Von Zelda inspirierter Dungeon-Baukasten für PC im Anmarsch

Level Editor: Der einfach zu erlernende Level Editor ermöglicht es spannende und komplexe Dungeons zu erbauen. (Maus und Tastatur oder Controller)

Boss Editor: Erschaffe einzigartige Endgegner mit dem Boss Editor. Entscheide über ihre Bewegungen und Angriffsabfolgen.

Teile deine Dungeons im Community Hub: Du kannst deine Dungeons jederzeit teilen, Feedback sammeln und immer weiter perfektionieren. Oder du lädst und spielst die beliebtesten Dungeons der Community.

Gegner und Items: Vielfältige Gegnertypen und Items sorgen für unzählige kreative Möglichkeiten.

Unterschiedliche Welten: Jede Welt bringe eigene Herausforderung mit sich. Weitere Welten kommen während des Early Access dazu.

Mit Super Dungeon Maker haben das Düsseldorfer Indie-Studio FIRECHICK und Publisher rokaplay einen nach eigenen Angaben von The Legend of Zelda inspirierten 2D-Dungeon-Baukasten in der Mache, der Ende 2021 im Early Access für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man bereits eine kostenlose Demo ausprobieren und den Titel bei Gefallen auf die Wunschliste setzen. Mit Super Dungeon Maker - Fink's Awakening ist darüber hinaus auch ein kostenloser Prolog geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die alten ruhmreichen Tage sind vorbei und es wird Zeit beiseite zu treten, um Platz zu schaffen für neue Abenteurer und kreative Dungeon-Erbauer. Lass uns gemeinsam der Tradition des Dungeon-Bauens neues Leben einhauchen. Denn die alten Rätsel sind dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen.Entwerfe mit dem Level Editor Dungeons, die die Community herausfordern. Verschließe Wege mit Toren und entscheide, welche Feinde die Schlüssel bewachen. Als Dungeon-Erbauer kannst du deiner kreativen Ader freien Lauf lassen und so viele Feinde, Etagen und geheime Wege erschaffen wie du es möchtest. Erschwere den zukünftigen Helden ihre Reise durch unzählige Hindernisse und Mechaniken.Durchforste die Dungeons deiner Freunde und der Community, löse ihre Rätsel und bezwinge die Feinde, die dir während deiner Abenteuer begegnen. Suche versteckte Herzen, um deine Gesundheit aufzufüllen und es bis zum Endgegner zu schaffen. Du kannst dich nicht entscheiden ob du Dungeons bauen oder bezwingen willst? Mach Beides! Werde Held der spannendsten Dungeons, die sich die Community ausdenken kann, oder teile deine Level weltweit mit anderen Spielern."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer