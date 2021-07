NBA 2K22: Basketballspiel wird am 10. September erscheinen

"Die Standard Edition wird für Plattformen der bisherigen Generation (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam)) sowie für Konsolen der neuen Generation (PlayStation 5 and Xbox Series X|S) erhältlich sein.

Das Cross-Gen Digital Bundle wird Spielern mit PlayStation- und Xbox-Konsolen der bisherigen und neuen Generation derselben Konsolenfamilie Zugriff auf die Standard Edition gewähren.

Die NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam) erhältlich sein. Sowohl das Cross-Gen Digital Bundle als auch die NBA 75th Anniversary Edition bieten dualen Zugriff auf PS4/PS5 und Xbox One/Xbox Series X|S und stellen ohne Zusatzkosten eine Version des Spiels für jede Konsolengeneration innerhalb derselben Konsolenfamilie zur Verfügung. Die NBA 75th Anniversary Edition für Nintendo Switch wird hierzulande nur im digitalen Format verfügbar sein."

Standard Edition PS4 oder Xbox One - 69,99 Euro

Standard Edition PS5 oder Xbox Series X/S - 74,99 Euro

Cross-Gen Digital Bundle für beide Konsolen-Generationen - 84,99 Euro

NBA 75th Anniv. Edition für beide Konsolen-Generationen - 99,99 Euro

Standard Edition: 59,99 Euro

NBA 75th Anniv. Edition: 99,99 Euro

2K Games hat NBA 2K22 für den 10. September 2021 angekündigt. Das Basketballspiel von Visual Concepts wird für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Auf dem Cover der Standard Edition und des Cross-Gen Digital Bundles wird Luka Doncic zu sehen sein. Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant zieren das Cover der "NBA 75th Anniversary Edition"."Mit umfangreichen Verbesserungen an Grafik und Spieler-KI, historischen Teams sowie einer enormen Vielfalt an Spielerlebnissen legt NBA 2K22 das ganze Basketball-Universum in die Hände der Spieler", schreibt der Publisher. Neuerungen und Verbesserungen des Spiels will der Publisher in der nächsten Zeit bekanntgeben.In diesem Jahr wird es drei Ausgaben von NBA 2K22 in digitaler und physischer Form geben: die Standard Edition, ein Cross-Gen Digital Bundle sowie eine spezielle NBA 75th Anniversary Edition ( Vorbestellung ).Die Preisgestaltung am Beispiel der Konsolen-Version:Switch und PC:"In Nordamerika können sich Spieler eine spezielle Version der Standard Edition mit dem sechsmaligen WNBA-All-Star und WNBA-Champion Candace Parker auf dem Cover sichern. Parkers Auftritt ist ein Meilenstein für NBA 2K: Sie ist die erste Cover-Athletin in der Geschichte der Reihe. Das Cover-Feature des Chicago Sky-Stars ist der jüngste Vorstoß der laufenden NBA 2K-Initiativen für eine prominente Platzierung von Frauen im Spiel. Auch in Japan können Spieler eine spezielle Version der Standard Edition erwerben, mit Rui Hachimura von den Washington Wizards, einem aufstrebenden Star, der 2019 als erster japanischer Spieler in der ersten Runde gedraftet wurde und als erster japanischer Spieler die NBA-Playoffs erreichte."