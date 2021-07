Blaster Master Zero 2: Feuer frei für die Retro-Action der MegaMan-Macher auf One und XBS

G-SOPHIA und das Gaia-System - Wenn G-SOPHIA aus großer Höhe fällt oder Schaden nimmt, wandelt das Gaia-System die Aufprallenergie in FP für G-SOPHIAs Waffen und Funktionen um. Durchquere das Terrain vieler verschiedener Planeten, um FP zu gewinnen und das volle Potenzial deines Kampfpanzers G-SOPHIA auszuschöpfen!

Jason hat eine neue Fähigkeit: KONTER - KONTER ist ein mächtiger Gegenangriff, den Jason ausführen kann, sobald ihn ein Gegner angreift. Nutze die Blöße, die KONTER dem Gegner gibt, um ihn mit deiner Haupt- und Sekundärwaffe zu beschießen und Top-Down-Levels schnell und geschickt abzuschließen!

Triff neue Piloten und ihre Unterstützungsdroiden sowie Metal-Attacker-Kampfpanzer - Jason und Eve treffen auf ihrer Reise durch den Weltraum auf diverse andere Metal-Attacker-Piloten und Unterstützungsdroiden. Führen diese Begegnungen zu neuen Freundschaften oder bringen sie neue Gegner und weitere Kämpfe mit sich?

Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blaster Master Zero 2 (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX)

Am 14. Juli 2021 haben Inti Creates (MegaMan-Reihe) und Sunsoft die bereits für PC, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Retro-Action Blaster Master Zero 2 auch für Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Im Microsoft Store wird aktuell noch ein Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Mutantenabschaum kehrt zurück! Begleite Jason, Eve und Fred auf einer intergalaktischen Reise!Endlich gibt es die lang ersehnte Fortsetzung des Sideview-/Top-Down-Action-Entdecker-Spiels 'Blaster Master Zero'! Erlebe, was Jason und Eve widerfährt, nachdem sie in 'Blaster Master Zero' den Mutantenabschaum der Erde besiegt haben, wenn sie mit ihrem neuen Kampfpanzer GAIA-SOPHIA die Tiefen des Weltraums erkunden! Nachdem sie den Mutantenkern in den Tiefen der Erde vernichtet hatten, wurde Jasons Gefährtin Eve von Mutantenparasiten befallen, die langsam ihren Körper korrumpieren. Jetzt lassen die beiden die Erde hinter sich und reisen an Bord von G-SOPHIA zu Eves Heimatplaneten Sophia, um nach einem Heilmittel zu suchen."Als Features werden genannt:Am 28. bzw. 29. Juli soll die Trilogie dann mit Blaster Master Zero 3 auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch abgeschlossen werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer One XBS