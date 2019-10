Okami: Ikumi Nakamura und Hideki Kamiya würden gerne Fortsetzung entwickeln - 4Players.de

Okami is going to be back! We want to make Okami sequel and fans are looking forward to it too. You guys want to see Kamiya’s Okami again, right, everyone? I want to work on it too! 大神をまた作りたい私たちです。🙏😊@CapcomUSA_ @OKAMI_CAP pic.twitter.com/bLwuGnTew1



— Ikumi Nakamura (@nakamura193) 18. Oktober 2019

Ikumi Nakamura und Hideki Kamiya haben in einem Twitter-Beitrag öffentlich ihren Wunsch geäußert, gemeinsam an einer Fortsetzung zu Okami zu arbeiten. Das Action-Adventure mit seinen leichten Anleihen bei The Legend of Zelda hat sich bei der Erstveröffentlichung 2007 vor allem durch seinen zauberhaften Artstyle ins Gedächtnis gebrannt hat. Dank einer kleinen, aber treuen Fangemeinde erschien später auch noch ein HD-Remaster.Wie Gematsu anmerkt bedeutet das nicht, dass beide bereits an einer Fortsetzung arbeiten. Viel mehr ist der Beitrag als eine Art Bewerbung zu verstehen, um die Aufmerksamkeit von Capcom zu erregen - immerhin wird der japanische Publisher direkt mit angesprochen und beim Remake von Resident Evil 2 hat dieser Plan ebenfalls schon gut funktioniert.Tatsächlich würde ein neues Okami zur Strategie passen, die Capcom in Zukunft verfolgen will: Im jüngsten Geschäftsbericht war die Rede davon, dass man neben dem Entwickeln weiterer Remakes auch alte Marken aus der Versenkung zurückholen möchte (siehe News ).Letztes aktuelles Video: Wii-Spielszenen 2