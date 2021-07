Screenshot - Reminiscence (PC) Screenshot - Reminiscence (PC) Screenshot - Reminiscence (PC) Screenshot - Reminiscence (PC) Screenshot - Reminiscence (PC)

Mit Reminiscence haben Schüler der ISART Digital in Montreal ein narratives Horrorabenteuer als Abschlussarbeit für PC veröffentlicht. Der Download des auf Unity basierenden Einzelspielertitels via itch.io und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, ist kostenlos.Die Macher beschreiben Reminiscence als storybasierten Psychorror, bei dem man zwischen zwei Zeitebenen (einer postapokalyptischen Gegenwart und einer in den 1950er Jahren verorteten Vergangenheit) wechselt, um den Grund für das Verschwinden der eigenen Familie herauszufinden. Während der Nachforschungen soll man aber nicht nur mit zeitabhängigen Rätseln, sondern auch mit einem ungewöhnlichen Gast konfrontiert werden.Letztes aktuelles Video: Trailer