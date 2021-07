Steam Deck: "Gaming-PC zum Mitnehmen" von Valve angekündigt

Steam Deck mit 64 GB eMMC

Tragestasche

Steam Deck mit 256 GB NVMe-SSD

Schnellerer Speicher

Tragetasche

Exklusives Steam-Community-Profilbündel

512 GB mit NVMe-SSD

Schnellster Speicher

Hochwertiges entspiegeltes & geätztes Glas

Exklusive Tragetasche

Exklusives Steam-Community-Profilbündel

Virtuelle Tastatur mit exklusivem Design

AMD APU

CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4 - 3,5 GHz (bis zu 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1,0 - 1,6 GHz (bis zu 1,6 TFlops FP32)

APU-Leistung: 4 - 15W

RAM: 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe-SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD (PCIe Gen 3 x4)

Alle Modelle besitzen einen Hochgeschwindigkeits-microSD-Kartensteckplatz

Gamepad-Eingaben

ABXY-Tasten

Steuerkreuz

L & R Analogtrigger

L & R Schultertasten

Ansichts- & Menütasten

4x zuweisbare Grifftasten

HD-Haptik

Trackpads: 2x32,5 mm quadratische Trackpads mit haptischem Feedback

55% bessere Latenz im Vergleich zum Steam Controller

Druckempfindlichkeit für konfigurierbare Klickstärke

Auflösung: 1280 × 800 Pixel (16:10 Seitenverhältnis)

Typ: Optisch gebondetes LCD für verbesserte Lesbarkeit

Anzeigegröße: 7 Zoll diagonal

Helligkeit: 400 Nits (normal)

Aktualisierungsrate: 60 Hz

Touch-aktiviert: Ja

Sensoren: Umgebungslichtsensor

Bluetooth: Bluetooth 5.0 (Unterstützung für Controller, Zubehör und Audio)

WLAN: Dual-Band-WLAN-Sender, 2,4 GHz und 5 GHz, 2× 2 MIMO, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Kanäle: Stereo mit eingebautem DSP für ein immersives Klangerlebnis

Mikrofone: Doppelmikrofon-Array

Kopfhörer-/Mikrofonbuchse: 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse

Digital: Multikanal-Audio via DisplayPort über USB-C, Standard-USB-C oder Bluetooth 5.0

Eingang: 45W USB-C-PD3.0-Netzteil

Akku: 40-Wattstunden-Akku (2 bis 8 Stunden Gameplay)

microSD: UHS-I mit Unterstützung von SD, SDXC und SDHC

Externe Verbindungsanschlüsse für Controller & Anzeigen: USB-C mit DisplayPort 1.4 mit Unterstützung von Alt-Modus; bis zu 8K mit 60 Hz oder 4K mit 120 Hz, USB 3.2 Gen. 2

Maße: 298 mm × 117 mm × 49 mm

Gewicht: Ca. 669 Gramm

Betriebssystem: SteamOS 3.0 (auf Basis von Arch)

Desktop: KDE Plasma

Peripherieanschlüsse: 1 USB-A-3.1-Port und 2 USB-A-2.0-Ports

Netzwerk: Ethernet

Externe Anzeige: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0

Eingang: USB-C-Stromzufuhr mit Pass-Through-Ladefunktion

Deck-Verbindung 15 cm (6 Zoll) langes USB-C unverlierbares Kabel mit flachem 90°-Stecker

Maße: 117 mm × 29 mm × 50,5 mm

Gewicht: Ca. 120 Gramm

Valve hat Steam Deck angekündigt - einen Handheld-Gaming-PC, der schwer an die Switch von Nintendo erinnert ( zur Website ). Der "Gaming-PC zum Mitnehmen mit Steam-Spielen" setzt auf eine in Zusammenarbeit mit AMD entwickelte APU, die auf Zen2 (CPU) und RDNA2 (GPU) basiert. Der kapazitive Multitouch-Bildschirm ist 7 Zoll groß (optisch gebondetes LCD). Die Auflösung beträgt 1280x800 Pixel (16:10 Seitenverhältnis) mit 60 Hz. Als Steuerungsmöglichkeiten am Handheld gibt es Analogsticks, Trigger, Grifftasten, Trackpads und ein Gyroskop für Bewegungssteuerung. Auch PC-typisches Zubehör kann an das Gerät angeschlossen werden. Der verbaute 40-Wattstunden-Akku soll zwei bis acht Stunden "Gameplay" (je nach Spiel) ermöglichen.419 Euro549 Euro679 EuroRechenleistungProzessorSpeicher (je nach Steam-Deck-Modell)Steuerung und EingabeAnzeigeVerbindungAudioStromversorgungErweiterungsanschlüsseMaße und GewichtSoftware Reservierungen sind ab Freitag, dem 16. Juli (ab 19 Uhr) verfügbar - inkl. Reservierungsgebühr und weiteren Einschränkungen . Steam Deck wird ab Dezember 2021 in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, in die Europäische Union und in das Vereinigte Königreich versendet. Weitere Regionen folgen 2022.Ähnlich wie bei der Switch von Nintendo gibt es auch eine Docking-Station zur TV- oder Bildschirm-Nutzung für Steam Deck."Das Steam Deck kann an Ihren Fernseher, Monitor und sogar an Ihre alten Bildröhre angeschlossen werden, wenn Sie über die richtigen Kabel verfügen. Wenn Steam Deck angedockt ist, kann der USB-C-Port auch Video, Audio, Eingaben usw. übertragen. Schließen Sie einfach Ihre Peripheriegeräte an oder verwenden Sie die offizielle Dockingstation und schon sind Sie bereit."Dockingstation(Wird seperat verkauft. Spezifikationen können sich ändern.)ErweiterungsanschlüsseStromversorgungMaße und Gewicht