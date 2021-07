Steam Deck: Valve hat einen Plan gegen Scalper; Newell erwartet Verkäufe im Bereich mehrerer Millionen

Damit sich nicht Bots und Reseller den Großteil davon unter den Nagel reißen, um ihn mit Wucher weiterzuverkaufen, wird in den Einschränkungen bereits folgende Passage erwähnt:



"Warum ist für mich eine Reservierung erst ab Sonntag möglich?

Um die Gefahr von potenziellen nicht-autorisierten Wiederverkäufern zu minimieren und einen fairen Bestellprozess zu garantieren, müssen Kunden, die das Steam Deck innerhalb der ersten 48 Stunden der Verfügbarkeit reservieren möchten, vor Juni 2021 einen Steam-Kauf getätigt haben."

Reservierungen sollen einen geordneten und fairen Bestellprozess für Kunden garantieren, sobald das Steam Deck vorrätig ist. Die Reservierungsgebühr signalisiert uns Ihr Interesse am Kauf des Produkts und übermittelt uns bessere Daten zum Ausgleich der Lieferkette, zum Lagerbestand und zur regionalen Verteilung vor Beginn des Verkaufs.(...)Mit der Reservierung eines Modells werden Sie in eine Warteschlange eingereiht. Kunden werden per E-Mail in der Reihenfolge der Reservierungen benachrichtigt, sobald die Geräte vorrätig sind.Wir planen, Einladungen zur Bestellung ab Dezember 2021 zu versenden. Wir bemühen uns, alle Reservierungen in Bestellungen umzuwandeln, jedoch können wir die Verfügbarkeit nicht garantieren.Ja, Sie können Ihre Reservierung auf dieser Seite stornieren. Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen stornieren, erhalten Sie Ihre Rückerstattung über die von Ihnen verwendete Zahlungsmethode. Wenn Sie nach 30 Tagen stornieren, wird Ihre Reservierungsgebühr über Ihr Steam-Guthaben zurückerstattet.Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, der Europäischen Union und dem Vereinten Königreich können ein Steam Deck reservieren. Informationen zur Verfügbarkeit in weiteren Regionen folgen in Kürze.(...)Ihre Reservierungsgebühr wird vollständig zurückerstattet. Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen Ihrer ersten Reservierung eine Rückerstattung anfordern, erhalten Sie diese über die von Ihnen verwendete Zahlungsmethode. Wenn Sie die Rückerstattung 30 Tage nach Ihrer Reservierung anfordern, wird Ihnen die Reservierungsgebühr über Ihr Steam-Guthaben zurückerstattet.Ihr Steam-Account muss sich in einem zulässigen Land befinden. Um in den ersten 48 Stunden der Verfügbarkeit ein Modell reservieren zu können, darf Ihr Account außerdem nicht negativ aufgefallen sein und muss vor Juni 2021 einen Einkauf auf Steam getätigt haben.Ja, die Reservierungswarteschlange und erwarteten Verfügbarkeitszeiträume für Bestellungen sind in jeder Region unterschiedlich.Nein. Sobald Sie das Steam Deck bestellen können, können Sie nur das von Ihnen reservierte Modell kaufen.Sobald Ihr reserviertes Steam Deck verfügbar ist und Sie Ihren Einkauf abgeschlossen haben, wird der Betrag abgebucht.Ja."