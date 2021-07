Steam Deck: Erste Abzocker verkaufen reservierte Geräte; Reservierungsstart mit Problemen

Screenshot - Steam Deck (PC) Screenshot - Steam Deck (PC) Screenshot - Steam Deck (PC)

Vor dem Wochenende startete Valve Software die Reservierungen für Steam Deck . Trotz vorgenommener Einschränkungen bei potenziellen Käufern, um Abzockern das Leben zumindest etwas schwerer zu machen ( wir berichteten ), kam es nach 19 Uhr zu zahlreichen Problemen aufgrund überlasteter Server, die den Reservierungsvorgang erschwerten oder gänzlich unmöglich machten. Stellenweise war es gar nicht möglich, sich auf Steam einzuloggen, selbst wenn man nur ein Spiel starten und gar nicht den "Gaming-PC zum Mitnehmen" bestellen wollte. Es gab u.a. Schwierigkeiten bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung, beim Alterscheck bei Spielen, den Community-Seiten und bei der Abwicklung des Bestellvorgangs inklusive Zahlungsverkehr ( siehe The Verge ). Mehrere Stunden nach dem Start gab Valve Software dann via Twitter Entwarnung und erklärte, dass sie die Server-Kapazitäten in Griff bekommen hätten.Trotz der Maßnahmen gegen Abzocker (Scalper) werden einige "Steam Decks" bereits auf Ebay verkauft - wobei im Grunde genommen nur die Reservierungsbestätigung des Produkts verkauft wird, denn die Auslieferung des Geräts beginnt erst im Dezember 2021 und wird sich weit bis 2022 erstrecken (1. bis 3. Quartal 2022; Golem ). Bei Ebay.com werden drei "reservierte Geräte" für über 1.000 Dollar verkauft. Bei Ebay.de ist ein Gerät für 1.000 Euro in der Liste. Bei Ebay.co.uk werden aktuell acht Steam-Deck-Angebote gelistet.Steam Deck gibt es in drei Versionen zu kaufen: Mit 64 GB eMMC-Speicher für 419 Euro, mit 256 GB NVMe-SSD für 549 Euro und mit 512 GB großer NVMe-SSD für 679 Euro. Auf der Vertriebsplattform kann Steam Deck derzeit ohne Einschränkungen, aber mit Reservierungsgebühr (4 Euro) vorbestellt werden. Der Versand soll ab Dezember 2021 beginnen, jedoch wird momentan das 1. Quartal 2022 beim Bestellvorgang genannt.Valves Präsident und CEO Gabe Newell bezeichnete die Preisgestaltung für die Modelle des Steam Deck gegenüber IGN übrigens als "sehr aggressiv". Es sei einer der kritischen Faktoren im Mobilbereich, die richtige Balance zwischen Leistung und Preis zu finden. Zuallererst habe man bei Valve zwar auf eine flüssige Performance geachtet, der Preis sei aber ein zweiter wichtiger und "schmerzhafter" Aspekt beim Hardware-Design gewesen. Mit dieser Balance sieht Newell gute Chancen, Stückzahlen im mehrfachen Millionenbereich abzusetzen. Erste Erfahrungen im direkten Verkauf von Hardware sammelte das Unternehmen bereits mit dem Steam Controller oder auch dem VR-Headset Valve Index. Bei Letzterem mangelte es im Rahmen der Pandemie und ihrer Lieferketten-Probleme allerdings fast durchgehend an Nachschub.