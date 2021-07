Steam Deck: Valve findet partout kein Spiel, das nicht vernünftig darauf läuft

Valve hat es derzeit nicht leicht: Das Team von Steam Deck suche momentan händeringend nach Titeln, die nicht vernünftig auf dem mobilen Spiele-PC laufen, doch bislang sei man einfach nicht fündig geworden. Das berichtet zumindest Valve-Entwickler Pierre-Loup Griffais in einem frischen Video von ign.com ( via pcgamer.com ) über das mobile Spielgerät:"Wir haben uns im Back-Katalog verschiedene Spiele der vergangenen Jahre angeschaut, aber der wahre Test waren Spiele, die im vergangenen Jahr herausgekommen sind. Bei den vorigen Prototypen und Architekturen schafften diese es nämlich einfach nicht, sehr gut darauf zu laufen. Dies ist das erste Mal, dass wir einen Grad der Performance erreicht haben, der notwendig ist, um die aktuellste Generation von Spielen ohne Probleme laufen zu lassen. Alle Spiele, die wir lauffähig haben wollten, sind - tatsächlich - die komplette Steam-Bibliothek. Bislang haben wir wirklich nichts gefunden, mit dem wir das Gerät konfrontieren konnten, das es nicht stemmen konnte."

Ein Glücksfall für das Gerät sei der aktuelle Trend bei PC-Spielen, von vornherein für gute Performance bei hohen Bildraten oder hohen Auflösungen zu sorgen. Sie ließen sich also ziemlich einfach auf die 800p-Auflösung herunterskalieren, so dass es bei mindestens 30 Bildern pro Sekunde bleibe. Des Weiteren habe Valve eines der ersten Produkte mit AMDs brandneuer, zukunftssicherer Architektur in Kombination mit dem schnellen Speicher-Standard LPDDR5 RAM am Markt. Da dieser auch anderswo zum Einsatz komme, profitiere man künftig zusätzlich von Optimierungen der Spiel-Entwickler in diesem Bereich.