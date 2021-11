Steam Deck: Versand der ersten Geräte verzögert sich bis Februar

Ursprünglich wollte Valve das Steam Deck, einen Gaming-PC im Handheld-Format mit einem sieben Zoll großen Display, diesen Dezember an den Start bringen. Doch wie jetzt auf Steam zu lesen ist, wird sich der Aussand der ersten Geräte auf Februar 2022 verschieben. Verantwortlich dafür sind in erster Linie die globalen Versorgungs-Probleme mit Halbleitern und Prozessoren, die auch für Engpässe bei Grafikkarten sowie PlayStation-5- oder Xbox-Series-Konsolen sorgen. Wie es heißt, werden einige Komponenten nicht rechtzeitig in den Fabriken eintreffen, um den anfänglichen Veröffentlichungszeitraum einhalten zu können.Weiter heißt es: "Basierend auf aktuellen Schätzungen wird der Versand des Steam Deck ab Februar 2022 möglich sein. Dieser Zeitpunkt bezieht sich auf den Beginn der Registrierungswarteschlange – alle Reservierungsinhaber behalten Ihre entsprechende Platzierung; nur die Daten werden entsprechend nach hinten verschoben. Schätzungen für konkrete Reservierungsdaten werden in Kürze aktualisiert.Wir entschuldigen uns noch einmal dafür, dass wir den ursprünglichen Versandzeitraum nicht einhalten können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Reservierungsdaten auf Basis des neuen Zeitplans anzupassen und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden."Weitere Informationen zum Steam Deck wie z.B. eine Übersicht der Konfigurationen usw. sind hier zu finden.