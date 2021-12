Steam Deck: Valve erteilt Exklusiv-Spielen eine Absage

Zwar müssen sich die Vorbesteller leider noch bis zum nächsten Jahr gedulden, ehe sie endlich ihr Exemplar des Steam Deck in Händen halten können (wir berichteten ). Doch natürlich gibt es bis zum Release noch einige Fragen zu klären. Eine wurde von Gamern in der jüngeren Vergangenheit relativ häufig gestellt: Wird es eventuell Exklusiv-Spiele für den Handheld geben?Die Antwort darauf liefert Valve in einer eigentlich speziell für Entwickler eingerichteten FAQ-Sektion auf der offiziellen Webseite. Dort ist eine eindeutige Antwort zu finden, die sicherlich keiner weiteren Erklärung bedarf:"Ist Valve an exklusiven Titeln für das Steam Deck interessiert?Nein. Wir sehen keinen Sinn darin. Es handelt sich um einen PC und es sollte Spiele wie ein PC spielen."Auf diese Weise stellt Valve nicht nur klar, dass es keine Exklusiv-Spiele für Steam Deck geben wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Hersteller das Handheld-System und klassische PCs auf dieselbe Stufe stellen und hinsichtlich ihrer Prioritäten keine Unterschiede machen – beide Systeme sind gleichgestellt.