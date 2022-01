Steam Deck: Portal 2 ist der erste Titel mit dem Prädikat "Verifiziert für das Steam Deck"

Eingabe

Um sicherzustellen, dass die über Steam erhältlichen Spiele auch auf der hauseigenenen Handheld-PC-Plattform Steam Deck laufen, hat Valve ein groß angelegtes Qualitätssicherungs-Programm gestartet. Jeder über die Online-Verkaufsplattform erhältiche Titel wird auf der Hardware überprüft und in eine von vier Kompatibilitäts-Kategorien eingeteilt.Die höchste Einstufung ist "Verifiziert". Dies bedeutet, dass der Titel direkt gestartet und gespielt werden kann. Alle als "Spielbar" markierten Games müssen ggf. durch den Spieler manuell angepasst werden, so z.B. durch Konfiguration für den Controller. "Nicht unterstützt" ist quasi selbsterklärend: Das Spiel läuft derzeit nicht auf dem Steam Deck. Und alle mit "Unbekannt" markierten Titel wurden noch nicht auf Kompatibilität geprüft oder befinden sich gerade im Test.Ausschlag gebend für die Einstufung sind vier Kategorien:Der Titel verfügt über eine vollständige Controllerunterstützung, verwendet korrekte Glyphen für die Controllereingabe und öffnet, wenn benötigt, automatisch die Bildschirmtastatur.Das Spiel sollte die Standardauflösung des Steam Deck (1280 × 800 oder 1280 × 720) unterstützen, über funktionsfähige Standardeinstellungen verfügen und die Texte sollten lesbar sein.Der Titel sollte keine Kompatibilitätswarnungen anzeigen und der Launcher, falls vorhanden, sollte sich mit einem Controller bedienen lassen.Wenn das Spiel über Proton läuft, sollte es samt aller dazugehörigen Middleware von Proton unterstützt werden. Dies schließt Anti-Cheat-Unterstützung mit ein.Als erster Titel ist einem Reddit-User (via Gamesradar ) in der Steam-Datenbank das im April 2011 veröffentlichte Portal 2 mit der aktuellen Verifizierung aufgefallen. Das Valve-eigene Spiel wurde erst vor wenigen Tagen um "Steam Deck Kompatibilität" ergänzt. Auch dies ist ein klares Signal an die Spieler, dass die wiederholt verschobene Auslieferung der Hardware Ende Februar beginnen dürfte (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified