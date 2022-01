Steam Deck: Weitere Titel als 'verifiziert' oder 'spielbar' gekennzeichnet

Steam Deck – Verifiziert

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstar

Cuphead

Dark Souls 2

Dark Souls 3

Death Stranding

Death's Door

Dishonored

Eastward

Final Fantasy

Ghostrunner

Guacamelee 2

Gunfire Reborn

Hades

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

NieR: Automata

Noita

Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain 2

Rogue Legacy 2

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect Connected

The Binding of Isaac: Rebirth

The Messenger

Total War: Warhammer 2

Tunche

Twelve Minutes

Webbed

Steam Deck – Spielbar

A Way Out

Among Trees

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Black Skylands

Bravely Default 2

Cats in Time

Cookie Clicker

Crypt of the NecroDancer

Dead Space 3

Dyson Sphere Program

Factorio

Inscryption

Landwirtschafts-Simulator 19

Lost in Random

Madden NFL 22

Need for Speed Heat

Plants vs. Zombies: Game of the Year

RimWorld

Rise of the Tomb Raider

Season of Mystery: The Cherry Blossom Murders

Sid Meier's Civilization 6

Slay the Spire

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars The Old Republic

Stormworks: Build and Rescue

Subnautica

Swords of Legends Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Titanfall 2

Tomb Raider

Tribes of Midgard 2

Valheim

War Thunder

Wasteland 3

Letzte Woche hat Valve nochmals versichert, dass erste Einheiten des Steam Deck im Februar 2022 an Vorbesteller ausgeliefert werden. Hinter den Kulissen hat das Team außerdem bereits eine Qualitätssicherung für Spiele von Steam gestartet, um deren Kompatibilität mit dem Steam Deck zu überprüfen. Portal 2 war hier der erste Titel, der als „Verifiziert“ eingestuft wurde. Nun gibt es eine neue Liste mit Spielen und ihrer entsprechenden Einstufung für das Steam Deck.Voraussetzungen in vier verschiedenen Kategorien müssen Spiele erfüllen, um als "Verifiziert" bezeichnet zu werden. Erfüllt der Titel die Vorgaben in einer Kategorie nicht, wird es als "Spielbar" angegeben. In diesem Fall kann der Nutzer selbst noch Anpassungen vornehmen, um das Erlebnis auf dem Steam Deck zu verbessern. Hier ist der gegenwärtige Stand der Liste (via SteamDB ), die sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen massiv erweitert wird.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified