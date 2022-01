Steam Deck: Spiele mit Easy Anti-Cheat-Software werden nun ebenfalls unterstützt

Die Spiele-Bibliothek für das bald erscheinende Steam Deck von Valve ist erneut um zahlreiche Titel erweitert worden. Laut dem Unternehmen sind nun auch Spiele mit dem Handheld kompatibel, die die Easy Anti-Cheat-Software (EAC) verwenden. In Kooperation mit Epic Games haben die Macher an einer Lösung gearbeitet, um auch diese Spiele zum Laufen zu bringen. Damit unterstützen das Steam Deck und Proton nun die beiden größten Anti-Cheat-Dienste auf dem Markt: EAC und BattlEye.Schon vor einiger Zeit haben die Verantwortlichen von Valve angekündigt, EAC auf ihrer neuen Hardware kompatibel zu machen.Entwickler hatten jedoch ihre Zweifel, dass man rechtzeitig zum Launch damit fertig wird. Weil das Steam Deck nicht wie geplant im Dezember 2021 ausgeliefert wurde, sind erste Titel mit EAC nun doch schon zum Launch des Handhelds (aktuell im Februar 2022) fertig. Erste Namen gibt es noch nicht, doch bekannte Spiele mit EAC sind Fortnite, Halo: The Master Chief Collection oder auch Rainbow Six Siege. Erst letzte Woche hat Valve eine Liste mit Titeln vorgestellt , die für das Steam Deck bereits verifiziert wurden.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified