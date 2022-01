Steam Deck: Markteinführung von Valves Handheld-PC am 25. Februar 2022

Nachdem der geplante Termin für das Steam Deck im Dezember 2021 nochmal um einige Wochen verschoben werden musste, hat Valve nun den offiziellen Release für den Handheld bekannt gegeben . Die Markteinführung ist demnach für den 25. Februar 2022 geplant. Wer sich in der ersten Vorbestellphase ein Exemplar sichern konnte, darf sein Steam Deck wohl schon bald in den Händen halten. Laut Valve wird die Auslieferung dieser Einheiten am 28. Februar 2022 beginnen.Wer sich in die Warteschlange für das Steam Deck eingereiht hat, sollte demnächst mal in das verwendete E-Mail-Postfach blicken. Hier werden am 25. Februar 2022 mehrere Mails an die Spieler verschickt, die sich am vorderen Ende der Warteschlange befinden. Ab Erhalt der Nachricht habt ihr genau 72 Stunden Zeit, um den Kauf des Steam Decks abzuschließen. Macht ihr das nicht, gebt ihr euren Platz in der Warteschlange auf und müsst euch erneut anmelden. Valve möchte wöchentlich neue Einladungen für den Erwerb des Handhelds verschicken.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified