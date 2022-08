Steam Deck: Reservierungen auf Höchststand

Freudige Nachrichten auf Twitter





Another fun stat - the number of Steam Deck reservations being made on a daily basis continues to grow, and is at its highest since our launch earlier this year!📈



— Steam Deck (@OnDeck) August 24, 2022

Der tragbare PC von Valve erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Neue Informationen des Hersteller sagen aus, dass es noch nie so viele Reservierungen für die Hardware gab, seitdem das Gerät offiziell zu haben ist.Mit dem Steam Deck ist Valve zweifellos ein ganz großer Wurf gelungen. Trotz des doch relativ hohen Anschaffungspreises, wollen immer mehr Spieler in den Genuss kommen, die geliebten PC-Games auch unterwegs zocken zu können.Natürlich kommt der Hersteller nicht umhin, die aktuellen Rekord-Vorbestellungen und Reservierungen für die vielfältig einsetzbare Hardware, per Twitter stolz mit der Welt zu teilen. Laut der dortigen Aussagen gab es seit der Markteinführung des Gerätes noch nie so viele neue Bestellungen, wie jetzt.Aber auch wenn man den Bestellbutton bereits gedrückt hat, heißt das natürlich nicht, dass das Steam Deck in der darauffolgenden Woche bereits an die Haustür klopft. Die Wartzeiten werden durch den Andrang nicht kürzer, aktuelle Reservierungen werden voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres den Käufer erreichen.Ob der große Erfolg, den Hersteller Valve dazu bewegt, einen etwas potenteren Nachfolger samt OLED-Display zu entwickeln, kann bis jetzt nur vermutet werden. Dass ein Steam Deck 2 früher oder später angekündigt wird, ist allerdings kaum auszuschließen.