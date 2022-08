Steam Deck: Valve plant weitere Versionen des Handheld-Hybriden

Steam Deck: Valve will Produktlinie über mehrere Generationen strecken

Offenbar plant Hersteller Valve bereits, in der Zukunft weitere Versionen seines Steam Decks zu veröffentlichen. Nach dem großen Hype um den Handheld-Hybriden überrascht dies jedoch weniger.So kommt Valve aktuell nicht einmal damit hinterher, die bereits laufenden Vorbestellungen für das Steam Deck abzuarbeiten. Die Nachfrage ist derartig groß, dass Interessenten trotz Reservierung mehrere Wochen auf die Auslieferung ihrer Konsole warten müssen.In der hauseigenen Broschüre des Herstellers, in dem auf die Vorzüge des Steam Deck und seine Funktionen näher eingegangen wird, spricht man bereits über die Zukunft des portablen PC-Gamings. So heißt es: "Steam Deck ist der erste Vertreter einer neuen Kategorie von Steam Handheld-Gaming-PCs. In der Zukunft wird Valve dieses Produkt mit Verbesserungen und Iterationen der Hardware und Software ausstatten und neue Versionen von Steam Deck auf den Markt bringen".Darüber hinaus wird das Steam Deck in dem Booklet als "multi-generational product line", also eine Produktlinie, die sich über mehrere Generationen erstreckt, beschrieben. Valve möchte sowohl die Konsole selbst als auch ihr eigenes Betriebssystem künftig weiterhin unterstützen. Wir können uns also sicher sein, dass der Support zumindest in den kommenden Jahren nicht abreißt.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified