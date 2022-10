Steam Deck: Jetzt ohne Reservierung und mit Dockingstation erhältlich

Diese Steam Deck-Varianten könnt ihr aktuell kaufen

Preis, Umfang und Lieferzeit der Dockingstation

Wer die PlayStation 5 kaufen will, muss auch fast zwei Jahre nach Release immer noch eine Menge Geduld und ein Quäntchen Glück mitbringen. Beim Steam Deck sieht es dagegen deutlich besser aus.Wie man jetzt offiziell verkündete , ist Valves portabler PC nämlich ab sofort ganz ohne Reservierung erhältlich und soll in rund 1 - 2 Wochen nach Bestellung bei euch eintreffen. Auch die heiß erwartete Dockingstation könnt ihr jetzt endlich erwerben.Hinsichtlich der sofortigen Verfügbarkeit gibt es allerdings eine kleine Einschränkung: Die günstigste Variante des Steam Decks für 419 Euro, die statt einer NVMe-SSD nur eine eMMc verbaut hat und mit gerade mal 64GB Speicherplatz daherkommt, ist weiterhin nur mit Reservierung erhältlich. Voraussichtliches Bestelldatum: Oktober bis Dezember. Wer ohnehin tiefer in die Tasche greifen wollte, hat aber Glück: Sowohl das Steam Deck für 549 Euro mit 256GB Speicherplatz als auch die teuerste Variante für 679 Euro mit 512GB Speicherplatz sind ab sofort ohne Reservierung verfügbar. Die Warteschlange bisheriger Kunden ist damit nun endlich abgearbeitet – zumindest, falls Valve angesichts dieser Ankündigung nicht erneut mit Bestellungen überrannt wird.Auch die lange angekündigte Dockingstation , mit der ihr das Steam Deck an euren Fernseher oder Monitor anschließen könnt, ist ab sofort verfügbar. Für 99 Euro bekommt ihr drei USB-A-3.1-Gen-1-Ports, einen USB-C-Port für die Stromzufuhr, einen DisplayPort, einen HDMI-Anschluss sowie einen Gigabit-Ethernet-Port geboten. Wem das zu teuer ist, der darf laut Valve aber auch ganz legitim auf Produkte von Drittanbietern zurückgreifen.Aktuell könnt ihr die Dockingstation genau wie das Steam Deck ohne Warteschlange erwerben und mit einem Versand in 1 – 2 Wochen nach Bestellung kommt das Gerät ebenso schnell bei euch an wie das Steam Deck selbst. Der Vorrat ist aber natürlich begrenzt und sollte die Anzahl der Bestellungen den Lagerbestand übersteigen, wolle man die Reservierungswarteschlange wieder einführen. Schnell sein lohnt sich also!Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified