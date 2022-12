Steam Deck: Valve verlost pro Minute ein Steam Deck während der Game Awards

Steam Deck: Alle Infos zum Gewinnspiel der Game Awards

Anzahl der Steam Decks noch unbekannt

Wenn in der kommenden Woche die The Game Awards 2022 starten, durchaus mit ein paar kuriosen Nominierungen , könnt ihr in der Zeit ein Steam Deck abstauben. In Zusammenarbeit mit Geoff Keighley verlost Valve nämlich richtig viele seiner Handheld-PCs.Genauer gesagt wird während der Live-Übertragung pro Minute ein Steam Deck an zufällige Zuschauer verschenkt. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen und deutsche Zuschauer müssen ihre Zeit besonders gut planen.Im Detail verlost Valve laut eigenen Aussagen während der Game Awards 2022 jede Minute ein Steam Deck in der 512 GB-Variante, die normalerweise 679 Euro kostet. Um an den Gewinnspiel teilnehmen zu können, benötigt ihr zum einen ein aktives Steam-Konto, müsst zwischen dem 14. November 2021 und 14. November 2022 etwas auf Steam erworben haben und müsst zudem in einem Land wohnen, in denen derzeit auch die Steam Decks verkauft werden. Neben Deutschland sind das die weiteren Länder der EU, sowie die USA, Großbritannien und Kanada.Darüber hinaus müsst ihr euch zuvor noch auf einer speziellen Steam-Seite für das Gewinnspiel anmelden. Als kleines Dankeschön für die Registrierung gibt es einen animierten Sticker für den Steam Chat. Damit aber noch nicht genug, denn erst jetzt kommt es zum Knackpunkt.Da das Gewinnspiel nur während der The Game Awards-Show stattfindet, müsst ihr die Übertragung live verfolgen. Das bedeutet Nachtschicht: Hierzulande findet nämlich die Show in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember statt, genauer gesagt geht es um 01:30 Uhr los. Wer also früh Morgens aufstehen muss, der dürfte bei dem Gewinnspiel recht wahrscheinlich in die Röhre schauen.Apropos schauen: Die Live-Show müsst ihr zudem zwingend über Steam ansehen und währenddessen eingeloggt sein. Ansonsten erlischt eure Teilnahme und ihr landet nicht im Verlosungstopf.Wie viele Steam Decks genau verlost werden, ist noch nicht klar. Allerdings soll jede Minute ein Handheld-PC einen neuen Besitzer finden. Da die Veranstaltung in der Vergangenheit im Schnitt zwischen drei und vier Stunden lang war, dürften wohl über 100 Steam Decks während der Zeit verlost werden.Falls ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört, wird euer Nutzernanme im Steam-Chat erwähnt. Außerdem soll es auch auf der Game Awards-Webseite eine entsprechende Bekanntmachung geben.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified