Steam Deck: Valves Handheld-PC zum ersten Mal günstiger zu haben

Steam Deck: Eine Woche lang im Angebot

Steam Deck mit 64 GB eMMC-Speicher & Tragetasche: 377,10 Euro statt 419 Euro

Steam Deck mit 256 GB NVMe-SSD & Tragetasche: 494,10 Euro statt 549 Euro

Steam Deck mit 512 GB NVMe-SSD & entspiegeltes Glas & Tragetasche: 611,10 Euro statt 679 Euro

Von AAA bis Indie unter den meistgespielten Spielen

Ein Jahr lang ist dasschon auf dem Markt und jetzt gibt es erstmals einen Rabatt. Im Rahmen deserhaltet ihr den Handheld-PC aktuell günstiger.Bei Valves großer Frühlingsaktion gibt es dieses Mal nämlich nicht nur zahllose Spiele im Angebot, sondern auch das Steam Deck ist reduziert – und zwar in allen drei Varianten. Einen großen Rabatt solltet ihr zwar nicht erwarten, aber aktuell könnt ihrauf den Kaufpreis sparen und zukünftig auch unterwegs eure Steam-Bibliothek nutzen.Das Angebot für das Steam Deck giltdeutscher Zeit. Falls ihr vorhabt, den Handheld-PC zu kaufen, habt ihr also zumindest noch etwas Bedenkzeit. Es ist zudem das erste Mal, dass das Steam Deck überhaupt im Angebot ist, da Valve das Gerät lediglich über den Steam Store vertreibt.Zur Auswahl stehen euch dabei die drei bekannten Konfigurationen, die sich preislich recht deutlich voneinander unterscheiden:Anders als noch beim Release müsst ihr zudem nicht allzu lange auf euer Steam Deck warten, denn. Derzeit müsst ihr laut Valve mit einer Lieferzeit von 1-2 Wochen rechnen.Solltet ihr euch für den Kauf entscheiden, könnt ihr anschließend auf eine große Anzahl an Spielen zurückgreifen. Mittlerweile sind weit über tausend Spiele auf dem Steam Deck laut Valve verfiziert und damit gut spielbar. Darüber hinaus stellt Valve die 100 meistgespielten Spiele vor, ermittelt nach der höchsten Anzahl gleichzeitiger Spieler.Auf dieser Liste finden sich einige altbekannte Namen wieder:und viele mehr. Hinzu kommt, dass nicht wenige dieser genannten Vertreter– ein passender Weg, um eventuell die eigene Bibliothek noch etwas aufzufüllen.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified