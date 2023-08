Steam Deck: Handheld-Konkurrent von Lenovo angeblich in Arbeit

Lenovo Legion Go: Was wir über die Steam Deck-Alternative bislang wissen

Es sieht ganz danach aus, als würdemit demeinen eigenenins Rennen schicken. Dabei soll es sich, wie zu erwarten war, natürlich ebenfalls um einen-PC handeln.Dass Hersteller wie Lenovo oder auch ASUS, die mit demein ähnliches Gerät auf den Markt brachten, auf den Zug der mobilen Gaming-Systeme aufspringen, verwundert in Anbetracht des Erfolgs des Steam Decks wenig.Noch ist wenig Konkretes zum Steam Deck-Konkurrenten aus dem Hause Lenovo bekannt. Vertraut man denvon Windows Central, soll der Legion Go-Handheld bei seinemauf Windows 11 setzen, so dass nahtlose Kompatibilität mit der Welt des PC-Gamings möglich sein soll. Außerdem soll ein modernervon AMD verbaut sein.Auch bezüglich eines möglichen-Zeitraums oder weiteren Informationen hinsichtlich der Verfügbarkeit tappen wir im Dunkeln. Allerdings gibt ein Leak aus der Vergangenheit, bei dem es um ein früheres Adroid- und Cloud-basiertes Projekt von Lenovo mit dem Namen Legion Play ging, möglicherweise Aufschluss darüber, auf welche Art vonwir uns mit dem Legion Go einstellen können.So wird vermutet, dass der Lenovo-Handheld über ein acht Zoll großesverfügen soll, womit er minimal größer ist als seine beiden Konkurrenten, das Steam Deck und das ROG Ally, die jeweils mit einem sieben Zoll großen Display ausgestattet sind. Bei dem Prozessor dürfte es sich darüber hinaus um einender AMD Phoenix 7040-Reihe handeln, die aufgrund ihrer hervorragenden Energieeffizienz für mobiles Gaming bestens geeignet sind. Weitere Informationen über die Ausstattung des Legion Go sind bislang nicht bekannt.Experten vermuten derweil, dassden Herstellern von, die auf dem Handheld-Markt einsteigen wollen, umfangreicheanbieten wird – so soll wohl auch Lenovos Legion Go von dem Support maßgeblich profitieren. Abgesehen davon wird spekuliert, dass Dell mit seiner hauseigenen Alienware-Marke sowie andere größere Gaming-Hersteller in der näheren Zukunft ihre eigenen Steam Deck-Alternativen vorstellen dürften.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified