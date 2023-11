Steam Deck: Bekommt schon bald eine neue Version mit OLED-Bildschirm

Steam Deck OLED: Besseres Display & größerer Akku für mehr Geld

Steam Deck OLED mit 512 GB Speicher – 569,00 Euro

Steam DECK OLED mit 1 TB Speicher – 679,00 Euro

Steam Deck LCD mit 256 GB Speicher – 419,00 Euro

Steam Deck LCD mit 512 GB Speicher – 469,00 Euro

Steam Deck LCD mit 64 GB Speicher – 369,00 Euro

Steam Deck 2 dauert, aber es wird daran gearbeitet

Dasgeht den Weg der Nintendo Switch: So wie schon der Mario-Hersteller veröffentlicht auch Valve eineseines Handheld-Geräts. In dem Fall bekommt das Steam Deck eine, die auch abseits des besseren Bildschirms ein paar Verbesserungen bietet.Damit folgt Valve seinen eigenen Plänen, die bereits im August 2022 publik geworden sind. Damals hieß es schon, dass das Hardware-Team des Steam-Betreibersund es bei keinem einmaligen Versuch bleibt. Während die OLED-Version aber auf dem Blatt Papier nur eine Revision ist, wird hinter den Kulissen bereits an einemgeschraubt.Das Steam Deck OLED ist im Grunde ein Update für den bisherigen PC-Handheld, welches dem Namen gerecht einenbietet. Die Auflösung liegt allerdings weiterhin bei, wobei zukünftig auch HDR-Inhalte unterstützt werden. Darüber hinaus hebt Valve die Bildwiederholrate an: Statt 60 gibt es nun, wodurch sich alles etwas flüssiger anfühlen wird. Zumindest solange die 90 Hz auch tatsächlich erreicht werden.Darüber hinaus bietet das neue Steam Deck einen, der bis zu 12 Stunden Spielzeit bieten soll, und einen. Hinzu kommt eine Unterstützung für Wi-Fi 6E sowie der Hinweis, dass die APU fortan in 6 nm statt 7 nm gefertigt wird. Letzteres bedeutet allerdings keinen Performance-Zuwachs, denn in Sachen Leistung bleibt sich das Steam Deck OLED laut Valve treu.Preislich geht es hingegen nach oben. Sobald das Steam Deck OLED amerscheint, wird es im Steam Store folgende Versionen zu kaufen geben:Allerdings heißt es von Valve, dass die LCD-Versionen mit 64- und 512 GB-Speicherund nicht mehr produziert werden. Aus diesem Grund gibt es auf diese beiden Steam Decks einen Rabatt und sie sind auch nur noch verfügbar, solange der Vorrat reicht.Ein echter Nachfolger ist die OLED-Variante derweil nicht. Dennoch denkt man bei Valve bereits über einnach, wie der Produkt-Designer Lawrence Yang in einem Interview bei den Kollegen von Bloomberg verrät. Die neue Version soll dann einen echtenbieten, wobei die Technologie dafür bis jetzt noch nicht existiert.Aus diesem Grund wird ein Steam Deck 2, so Yang weiter, auch noch zwei oder drei Jahre auf sich warten lassen. Spieler sollten also nicht erwarten, dass es schon demnächst eine weitere Ausgabe des Handheld-PCs geben wird. Vorerst würde das Steam Deck OLED die aktuellste Version bleiben. Es sei jedoch erwähnt, dass auchund dem Steam-Deck die Stirn bieten, wie zum Beispiel Lenovo.