Steam Deck: Valve warnt davor, die Dämpfe nicht ständig einzuatmen

Steam Deck: Der Gesundheit zuliebe, nicht zu tief einatmen

Jeder kennt ihn: Diesen, den der frisch erworbene Fernseher, die neue Spielekonsole oder die nackte Grafikkarte, bevor sie ins Gehäuse gepackt wird, versprüht. Der Hang, an Elektronik zu riechen, kann jedoch auch Überhand gewinnen, wie Valve im Falle desfeststellen darf.Schon seit längerem tauschen sich im Internet verschiedene Nutzer darüber aus, dass sie nur allzu gerne an den Lüftungsschlitzen ihres Handheld-PCs. Insbesondere dann, wenn das Steam Deck gerade im Betrieb ist und die Lüfter aufdrehen, um die Hardware zu kühlen. Schnell wurde daraus ein Memewelches nun auch an Valve herangetragen wurde. Der Steam-Betreiberjedoch davor, ständig diese Dämpfe einzuatmen.Der Reddit-Nutzer Metapod100, der laut eigenen Aussagen selbst öfters mal an seinem Steam Deck riecht, hatte eines Tages die Idee, dem Valve Support bezüglich der Thematik undzu schreiben. In seiner Anfrage bezieht er sich darauf, dass es ja mittlerweile auch eine Art Meme sei, an den Lüftern des Geräts zu riechen.Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Wie bei allen elektronischen Geräten ist es generell, die Ausdünstungen des Geräts einzuatmen. Obwohl es bei der herkömmlichen Nutzung keine Sicherheitsbedenken gibt, sollte das direkte Einatmen der Abluftdämpfe des Geräts vermieden werden", heißt es vom Steam-Support. Man würde darüber hinaus verstehen, dass es sich um ein Meme handelt, aber rät dennoch dazu, "zumvon diesem Verhalten Abstand zu nehmen."Trotz dieser freundlichen Warnung will Metapod100 nicht aufhören, an den Lüftungsschlitzen zu schnüffeln. Auch andere Steam-Deck-Besitzer wollen dieses Verhalten beibehalten, während einige Kommentarschreiber sich den Aussagen des Supports anschließen und vor möglichen negativen Auswirkungen warnen.Nicht minder kurios: Der Duft beim kürzlichsoll anders sein und weniger interessant. Zumindest heißt es so in vereinzelten Aussagen.