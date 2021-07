Serial Hunter: Investigativ-Journalist auf brutaler Verbrecherjagd

Screenshot - Serial Hunter (PC) Screenshot - Serial Hunter (PC) Screenshot - Serial Hunter (PC) Screenshot - Serial Hunter (PC) Screenshot - Serial Hunter (PC)

Mit Serial Hunter hat der polnische Entwickler und Publisher S2 Games ein kontroverses Ermittlungsabenteuer angekündigt, in dem ein Journalist auf Verbrecherjagd geht und Selbstjustiz übt. Auf Steam kann man den voraussichtlich 2022 für PC erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Serial Hunter schlüpft der Spieler in die Rolle von John Doe, einem investigativen Journalisten, der sich darauf spezialisiert hat, ungelöste kriminelle Rätsel aufzudecken. Durch seine Kontakte bei der Polizei, Straßenspitzel und dank seines Deduktionsgeschicks berichtet er nicht nur von den Kriminellen, die auf den Straßen der Stadt herumlungern, sondern nimmt die Justiz selbst in die Hand und bestraft diejenigen, denen die Gerichte zu freundlich waren oder die der Justiz entkommen sind.Wie im Trailer zu sehen ist, wird der Spieler in Serial Hunter Richter, Jury und Henker. Wenn jemand der Meinung ist, dass es für den Diebstahl angemessen ist, sich die Hand mit einer Kettensäge zu schneiden, wird man dies tun können. Aber vielleicht reicht es, den Dieb zu schlagen und der Polizei zu übergeben? Oder vielleicht... ihn eliminieren? Die Härte der Strafe wird durch das reiche Arsenal an Werkzeugen des John Doe für die Rechtspflege, das von einfachen stumpfen Waffen bis hin zu Bau- und Gartenwerkzeugen reicht, noch verstärkt.""Die Wahrheit ist, dass jemand wie John Doe sehr gut unter uns wandeln könnte", so Mike Jadore, Game Designer bei S2 Games und ursprünglicher Schöpfer des Spiels. "Unter normalen Leuten, die machtlos alleingelassen sind und die Nachrichten sehen und von den brutalen Verbrechen hören, die von anderen begangen wurden und wie sie oft ungestraft bleiben. Die etwas umstrittene Hauptfigur des Serial Hunter ist der perfekte Sturm aus sozialer Frustration, Angst und Wut. John glaubt, dass die Bestrafung zu oft unverhältnismäßig ist. Na und? Er nimmt die Sache selbst in die Hand."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer