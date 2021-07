Monster Hunter: Legends of the Guild (Netflix): Animationsfilm aus dem Computer startet im August auf Netflix

Neben einem Kinofilm zu Monster Hunter bekommt Capcoms Rollenspiel-Reihe bald auch einen Animationsfilm: Netflix hat Monster Hunter: Legends of the Guild angekündigt, der sich ab dem 12. August im Rahmen des Streaming-Abos anschauen lässt.Der junge Monsterjäger Aiden ist entschlossen, sein Dorf vor einem mörderischen Drachen zu retten. Begleitet wird er laut Gematsu.com von Julius, einem "First-Rate Hunter und Mitglied der Hunter's Guild, sowie seinen Gefährten." Bei Aiden handelt es sich laut dem Magazin um den Ace-Cadet aus Monster Hunter 4, der zudem einen Auftritt als "Excitable A-Lister"-NPC in Monster Hunter: World hatte. Der Animationsfilm erzählt seine Geschichte auf dem Weg zu einem vollwertigen Jäger.Hinter der Produktion stecken die Pure Imagination Studios, die der offiziellen Website nach zu urteilen bislang offenbar eher kleinere Projekte in ihrem Portfolio hatten.