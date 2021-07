The Last Stand: Aftermath: Zombie-Survival-Roguelite erscheint Ende des Jahres

Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PlayStation5, XboxSeriesX)

Publisher Armor Games und Entwickler Con Artist Games werden The Last Stand: Aftermath im 4. Quartal 2021 auch für Xbox Series S/X, PS5 und PS4 veröffentlichen. Bisher war das Zombie-Survival-Roguelite lediglich für PC vorgesehen. Auch physische Box-Versionen der Konsolen-Fassungen sind in Zusammenarbeit mit Merge Games geplant.In The Last Stand: Aftermath übernimmt man die Kontrolle über einen von mehreren Überlebenden, die nach einer tödlichen Katastrophe eingeschlossen sind. Dieser Überlebende wurde jedoch infiziert und muss das sichere Lager verlassen, um das Beste aus seinen letzten Tagen zu machen. Man sammelt also Vorräte für diejenigen, die man zurücklassen wird und sucht zugleich nach der Wahrheit hinter dem Zombie-Virus, bevor man der Infektion erliegt. Nach dem Tod des Überlebenden steuert man den nächsten Überlebenden und kann von den Fortschritten des Vorgängers profitierten.Außerdem ist die The Last Stand Legacy Collection für PC via Steam veröffentlicht worden. Die Sammlung umfasst The Last Stand, The Last Stand 2 und The Last Stand: Union City (allesamt mit KI-hochskalierten Grafiken). Die Spiele waren ursprünglich Webgames auf Basis von Adobe Flash.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer