The Immortal Mayor: Chinesische Bau- und Management-Simulation im Early Access

Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC) Screenshot - The Immortal Mayor (PC)

Das chinesische Aufbauspiel The Immortal Mayor ist auf Steam in den Early Access gestartet (Preis: 16,79 Euro). Die Early-Access-Phase soll mindestens sechs Monate dauern. Neue Gebäude, weitere Spielmodi, ein verbesserter Einstieg und evtl. eine Einzelspieler-Kampagne sollen im weiteren Verlauf hinzugefügt werden. Die Kernmechaniken sollen in der derzeitigen Fassung bereits enthalten sein.The Immortal Mayor ist eine Bau- & Management-Simulation, in der man eine lokale Gottheit spielt, die über das Land wacht. Man wird sich mit anderen Göttern anfreunden und Magie einsetzen können, um den Bewohnern beim Bau der Stadt zu helfen. Als Dank erhält man Opfergaben von den Anhängern und kann dadurch die Stadt weiter wachsen lassen. Es gilt natürliche Ressourcen zu sammeln, Gebäude zu bauen, die Bedürfnisse der Einwohner zufriedenzustellen und Monster zurückzuschlagen, die vom Wohlstand angezogen werden. Laut einiger Steam-Reviews soll das Spiel an Banished und Zeus oder Caesar 3 erinnern.Aktuell sind 67 Prozent von 666 Nutzerreviews "positiv". Bei den negativen Reviews werden das mangelnde Tutorial, die unfertige Übersetzung (englische Sprache), Bugs und etwas Leerlauf im Spiel kritisiert, während Spieltiefe, Szenario und clevere Upgrade-Mechaniken gelobt werden.Letztes aktuelles Video: Trailer