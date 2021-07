Stellar Warfare: Weltraum-Strategie startet Anfang August in den Early Access

Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC) Screenshot - Stellar Warfare (PC)

Am 4. August 2021 wird Stellar Warfare auf Steam in den Early Access starten. Der Titel vom kleinen Indie-Studio Tense Games aus den Niederlanden ist ein Weltraum-Echtzeit-Strategiespiel. Basisbau, Ressourcen sammeln, dreidimensionaler Weltraum und ein Raumschiff-Baukasten stehen auf der Feature-Liste. Stellar Warfare bietet eine kleine Einzelspieler-Kampagne, einen Geplänkel-Modus, einen Wellenverteidigungsmodus und einen Multiplayer (Geplänkel und Battle Royale)."The player can choose to build up their fleet slowly, but can also start raiding right away. Hour-long buildups are not required for those who desire instant action. Killing enemy units allows you to find blueprints which you can then use in between games to modify your units. There are currently well over a million possible ship configurations you can choose from", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer