XDefiant: Beta verlängert: Ubisofts CoD-Alternative erreicht ersten Meilenstein

🎉 We’ve heard the requests and are extending the Closed Beta for an additional 48 hours! 🎉



The Closed Beta will now end on Tuesday, April 25th at 11 PM PT.



Be sure to get those extra matches in and lets us know your feedback!



Schon innerhalb seiner geschlossenen Beta-Phase hat-Konkurrent,, seinen ersten großen Meilenstein erreicht. Aus diesem Grund werden begeisterte Beta-Spieler nun auch belohnt.Ursprünglich sollte der Testlauf nur bis zu diesem Wochenende andauern, doch der Team-Shooter mauserte sich binnen kürzester Zeit, seit seinem Startschuss am 13. April, zu einem ernstzunehmenden Hit. Dies beweisen auch seineÜber einen Zeitraum von rund zehn Tagen verzeichnete XDefiant einen Ansturm von mehr als einer Million Spieler: Ein beeindruckender und vor allem für die Entwickler wohl mutmachender Meilenstein, an dem manche Titel nicht einmal zu ihrer vollwertigen Veröffentlichung kratzen. Und Ubisoft zeigt sich entsprechend dankbar: Die Beta-Phase wurde nun um weitere, um den begeisterten Testern noch einmal etwas mehr Zeit mit ihrer liebgewonnenen CoD-Alternative einzuräumen.Schon zuvor deutete man an, dass man sich vorstellen könne, den Beta-Zeitraum zu verlängern. Nun haben wir aber Gewissheit. Noch bis zum morgigen Dienstag könnt ihr die von vielen Spielern gelobten Karten von XDefiant erkunden - vorausgesetzt, ihr seid im Besitz eines Beta-Keys. Diese werden nicht mehr neu verteilt, jedoch zuvor vergleichsweise leicht über Twitch und diverse Giveaway-Aktionen zu bekommen.Mit dem Ende der Testphase am 25. April ist dann aber wohl vorerst wirklich Schluss mit dem Siegeszug des spannenden Shooter-Spektakels und wir müssen uns bis zu seinem Release, der noch in diesem Jahr stattfinden soll, gedulden. In der Zwischenzeit lohnt sich aber womöglich auch ein Blick aufLetztes aktuelles Video: Trailer