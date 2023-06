XDefiant: Neuer Trailer - Offene Beta-Phase und konkreter Release-Zeitraum angekündigt

XDefiant: Offene Beta startet schon nächste Woche – Release soll im Sommer erfolgen





Thanks to the over 1 million players who joined us for our Closed Beta! As we gear up for the Open Session coming June 21-23, check out some of our team's favorite moments. pic.twitter.com/uF9qjITXJp



— XDefiant (@PlayXDefiant) June 12, 2023

Für den kommenden-Konkurrenten aus dem Hause, wurde mitsamt einem neueneineebenso wie ein konkreterangekündigt.Nachdem der kostenlos spielbare Shooter bereits in der geschlossenen, können nun schon bald alle Interessenten in den vielversprechenden Titel reinschnuppern.Schon in der kommenden Woche soll es so weit sein, dann könnt ihr selbst einen Blick auf den Arena-Shooter aus der First Person-Perspektive werfen. Zwischen demund demhabt ihr dafür Zeit, Spieler, die bereits an der geschlossenen Beta-Phase teilgenommen haben, dürfen sogar schon einen Tag früher spielen.Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch eher auf dem Gaming-, deroder derzuhause fühlt, denn die offenen Tests laufen plattformübergreifend. Welche Inhalte es dieses Mal zum Ausprobieren gibt, ist allerdings bislang unbekannt. Zum Release erwarten euch aber über 14 Maps, fünf Fraktionen, fünf verschiedene Modi sowie ein Arsenal aus über 20 Waffen, die mit einer Vielzahl an Modifikationen daherkommen sollen.Wann das Spiel dann letzten Endes genau rauskommt, wissen wir bislang leider ebenfalls nicht. Allerdings grenzen die Entwickler den Release-Zeitraum relativ konkret auf den Sommer diesen Jahres ein und liefern eine passende Roadmap gleich mit. Und solltet ihr euch fragen, worum es bei, mit der ihr einen groben Überblick geboten bekommt.Letztes aktuelles Video: Trailer