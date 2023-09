XDefiant: Zertifizierung für PlayStation & Xbox zögert Release raus - Start vermutlich im Oktober

XDefiant: Zertifizierungsprobleme auf Xbox und PlayStation zögern Release weiter raus

Release-Zeitraum auf Oktober geschätzt

, Ubisofts brandneuer, der sich schon in seinen vergangenen Testphasen als ernstzunehmende-Alternative einen Namen machen konnte, wartet wohl noch länger auf seinen Release.Ursprünglich hatte der Publisher vorgesehen, den vielversprechenden. Nun zwingen ihn aber aktuelleredazu, die Veröffentlichung noch einmal etwas nach hinten zu verschieben.Ganz konkret macht Ubisoft gewisseauf den Xbox- und PlayStation-Konsolen dafür verantwortlich, dass XDefiant nun „wahrscheinlich“ erst im Oktober erscheinen dürfte, wie es in dem Update im Rahmen eines Blog-Posts heißt . Zur Erinnerung: Der Mix ausund auch dem jüngerenin Form eines 6v6-Shooters, damals noch mit dem Tom Clancy's-Zusatz vor seinem Namen.Nach einigen ausführlichen und auf Seiten derim Laufe seiner Entwicklung durchleben durfte, stand dem ursprünglich angepeilten Release für die PS5, die PS4, die Xbox One und Series X|S sowie für den PC in diesem Sommer augenscheinlich nichts im Weg. Doch Executive Producererklärt nun, dass das Fehlen des Veröffentlichungstermins größtenteils auf, die während des Zertifizierungsprozesses von Microsoft und Sony aufgetreten seien, zurückzuführen sei."Ende Juli begannen wir mit diesem Prozess, und Mitte August bekamen wir die ersten Ergebnisse zurück, nämlich ein nicht bestanden", heißt es in dem. "Da wurde uns klar, dass wir mehr Arbeit mit der Einhaltung der Vorschriften hatten, als wir erwartet hatten. Wenn es bestanden HÄTTE, hätten wir Ende August ausliefern können. Aber das war nicht der Fall, und so haben wir die letzten drei bis vier Wochen damit verbracht, diese Probleme zu beheben und uns auf eine weitere Einreichung vorzubereiten.", wie Rubin weiter ausführt.So käme es auch, dass nun mehrererund um die Veröffentlichung des Titels vorstellbar seien. Immerhin wollen die Entwickler den Shooter aber in den kommenden zwei Wochen. Sollte dabei alles „sauber“ ablaufen, könnte man seinen Launch bereits „Mitte bis Ende September“ feiern. Viel eher geht Rubin jedoch davon aus, dass man noch einmal auf den letzten Metern Hand anlegen müsse, weswegen er die Veröffentlichung aufschätzt.„Ich weiß, dass es einewar, um an diesen Punkt zu gelangen und ich möchte jeder einzelnen Person danken, die uns auf diesem Weg begleitet hat“, lässt der Executive Producer noch einmal verlauten. „Wir können es wirklich kaum erwarten, live zu gehen und unsere Leidenschaft und Liebe für XDefiant mit allen zu teilen. Wir hoffen, euch alle bald im Spiel zu sehen!“, heißt es abschließend. Wie es nach dem Ausbruch eines Feuers im Entwicklerstudio umsteht, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.Letztes aktuelles Video: Trailer