XDefiant: Neuer Shooter von Ubisoft verschiebt Release

XDefiant: Ubisoft-Shooter verschoben

, ein neuer PvP-Shooter von, sollte eigentlich diesen Sommer erscheinen, doch man schob den Release auf den Herbst. Während eines Playtests fielen dem Entwickler jedoch Probleme auf, die zu einer erneuten Verschiebung führten.Der neue Shooter sollte Titeln wie Call of Duty und Overwatch 2 Konkurrenz machen. Er erscheint für– doch ein neues Datum, an dem das passieren soll, nennt nur ein Leaker.Bei XDefiant handelt es sich um einen kommenden Arena-Shooter, bei dem ihr verschiedeneaus bekannten Ubisoft-Games spielen könnt. Darunter sind beispielsweise die Revolutionäre von Libertad, die Freiheitskämpfer aus Far Cry 6.Wie in verwandten PvP-Shootern soll es unterschiedliche Karten, verschiedene Modi und zahlreiche Waffen geben, die sich durch einen geringen Rückstoß auszeichnen. Zudem sollen dieder Spieler schneller ausfallen als in ähnlichen Spielen.Ubisoft verrät in einem Tweet, dass sie die Veröffentlichung vertagen müssen. Grund dafür seien aufgetretene Fehler in der Public Test Session Ende September– das Spiel sei schlichtund performe noch nicht gut genug, um in die Preseason überzugehen. Das Team müsse sich erst um einige „Ungereimtheiten“ kümmern.Sie nennen kein neues Datum, ein Leaker auf Twitter spricht allerdings davon, dass jemand ihm gesagt habe, es gebe ein Launch-Event am 28. Oktober. „Das kann sich aber absolut alles nochmal ändern“, schreibt er dazu. Ob der Leak sich bewahrheitet, bleibt nun abzuwarten. Währenddessen fiebern wir aufhin, wie beispielsweise