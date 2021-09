Sphere - Flying Cities: Early-Access-Start der fliegenden Stadt erfolgt Mitte Oktober

Das Survival-Aufbauspiel Sphere - Flying Cities wird am 14. Oktober 2021 im Early Access abheben. Das Spiel von Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Hexagon Sphere Games wird 17,99 Euro kosten. Zusätzlich wird wieder einer spezielle "Save-The-World-Edition" zum Release für 27,99 Euro erscheinen, welche die Klimaschutzorganisation Atmosfair unterstützt. Die Edition beinhaltet zusätzlich ein Mini-Artbook und kosmetische Inhalte (einzigartige Gebäude-Skins).In dem postapokalyptischen Sci-Fi-City-Builder kümmern sich die Spieler um das Schicksal der letzten verbliebenen Menschen auf einer fliegenden Stadt im All. Das Spiel wird als Mischung aus Strategie, Simulation und Survival beschrieben. Es soll ungefähr ein Jahr im Early Access bleiben.Der Status der Early-Access-Version: "Die Early-Access-Version von Sphere - Flying Cities beinhaltet zum Launch ein mehrstündiges Gaming-Erlebnis. Die Wirtschaftskreisläufe der fliegenden Stadt sind voll funktionstüchtig, und du musst deine Kolonie im Angesicht vieler Gefahren am Leben erhalten. Du kannst die fliegende Stadt durch die Entwicklung von Technologien und Upgrades verbessern und so in die fantastische Welt von Sphere eintauchen. Bedenke jedoch; Sphere ist ein Survival-Citybuilder - jede falsche Entscheidung zieht schwerwiegende Konsequenzen nach sich."Assemble Entertainment: "Der Sci-Fi City-Builder Sphere - Flying Cities spielt in einer dystopischen Zukunft. Der Mond wurde von einem massiven Asteroiden vollkommen zerstört. Die riesigen Mondbrocken prasseln auf die Erde und den Menschen blieb keine Chance zu fliehen. Diese Katastrophe macht die Erdoberfläche unbewohnbar und das Ökosystem des Planeten bricht zusammen. Angesichts der völligen Vernichtung allen Lebens ergreifen die Überlebenden ihre letzte Chance zur Rettung der Menschheit: Ein riskantes wissenschaftliches Projekt, die Anti-Schwerkraft-Technologie, mit dessen Hilfe die erste fliegende Stadt als ultimative Bastion der menschlichen Rasse emporsteigt. Als Commander haben Spielerinnen und Spieler in Sphere - Flying Cities eine nahezu unmögliche Aufgabe erhalten: den letzten Rest der Menschheit in einer unbewohnbaren Umgebung wiederaufzubauen, zu restrukturieren und zu schützen. Nur mithilfe des Antigravitationsgerätes können sie durch die obere Atmosphäre und das beängstigende Unbekannte navigieren. Jede Entscheidung muss behutsam getroffen werden, denn Fehltritte können schreckliche Folgen haben für die Menschheit."Letztes aktuelles Video: Trailer